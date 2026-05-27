Preocupación por la salud de Rosario Ortega: fue internada en una clínica

A lo largo de su permanencia en la institución de salud, Ortega contó con el apuntalamiento constante de su entorno afectivo primordial. En ese sentido, sus hermanos Emanuel y Julieta Ortega se mantuvieron a solas junto a ella de manera incondicional. Ante las lógicas especulaciones que despertó el cuadro, fue justamente Julieta quien se encargó de dialogar con la revista Pronto para poner fin a la incertidumbre. La actriz ratificó que la intérprete “ya está bien y se encuentra en su casa”, un testimonio fundamental que trajo un inmenso alivio para los fanáticos que seguían con atención la evolución de su estado físico.

Vale la pena señalar que Rosario es la descendiente más joven del matrimonio de Palito Ortega y Evangelina Salazar, integrando de este modo una de las dinastías más tradicionales y prestigiosas de la escena cultural argentina. Su desarrollo vital estuvo signado desde el primer día por el contacto estrecho con la música, las artes escénicas y el desarrollo de proyectos de producción a gran escala.

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Desde su etapa de niñez, la joven sintió una fuerte inclinación hacia la composición melódica de carácter autodidacta, iniciándose en la materia mediante la exploración de diversos softwares informáticos para estructurar sus primeras creaciones independientes. Aunque su nacimiento se produjo en la ciudad de Miami, transitó gran parte de sus años de infancia en territorio norteamericano antes de radicarse de forma definitiva en la ciudad de Buenos Aires.

Con el correr de los años, profundizó sus conocimientos técnicos en el manejo de la guitarra y dio forma a un cancionero personal de gran valor estético. Este camino profesional la condujo a sellar alianzas de trabajo con figuras de relieve internacional, destacándose su labor codo a codo con Jesse Harris (reconocido por su rol de productor junto a la estrella Norah Jones). Asimismo, su talento quedó plasmado en el plano cinematográfico al aportar sus melodías para la banda sonora del largometraje "The Hottest State", pieza audiovisual que contó con la dirección general del prestigioso cineasta y actor Ethan Hawke.