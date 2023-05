Revelan detalles del contrato de Camila Homs para estar en el Bailando 2023

“Camila tiene, según me han contado, el acuerdo más alto en cifra de dinero, la suma es millonaria e irrechazable”, aseguró Juan Etchegoyen según su información.

Todos los detalles del contrato de Cami Homs para estar en el Bailando 2023

camila homs

Además, el comunicador desmintió que Camila Homs fuera a perder dinero por un acuerdo firmado con su expareja, el futbolista Rodrigo De Paul, y que, por el contrario “está todo consensuado” entre ambos.

"Me advirtieron también que no nos imaginemos una Camila por tiempo ilimitado en la pista, me han dicho que se habló de la posibilidad de un par de meses, no más, que haga 7 u 8 galas y se vaya del certamen”, sostuvo Etchegoyen.