Captaron a Joaquín Furriel con una joven diosa española en Punta del Este
El actor atraviesa un gran momento personal y profesional, y decidió compartirlo públicamente: fue visto junto a su novia, Marta Campuzano.
Joaquín Furriel eligió Punta del Este para desconectarse de la rutina y disfrutar de unos días de descanso, pero lejos de pasar desapercibido, fue captado muy bien acompañado.
Según las imágenes que publicó Ciudad, el actor fue visto caminando por un parador de la costa esteña junto a su nueva pareja, Marta Campuzano, una abogada de origen español con la que mantiene una relación desde hace varios meses.
La confirmación del romance llegó de boca del propio Furriel, quien habló con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina, por La OnceDiez. Allí, el actor abrió su intimidad y explicó cómo construyeron la relación a pesar de la distancia: "Estamos ya hace casi un año, como una relación a caballo. Allá, cuando yo vengo acá ella después viene y bueno nos vamos cruzando", contó.
Durante la charla, el protagonista de múltiples éxitos televisivos y teatrales se refirió a la dinámica de este vínculo que se reparte entre dos continentes y dejó en claro que para él no representa un obstáculo.
“Es fácil, yo me crié así, mi hermano vive en Palma de Mallorca, mi agenda en los últimos años por las plataformas uno se empieza a mover más, mis abuelos eran españoles, yo tengo la ciudadanía española y mientras haya un vuelo directo y uno lo pueda pagar, que es un privilegio enorme, no hay complejidad”, explicó.
El presente sentimental acompaña uno de los mejores momentos profesionales de Furriel, que continúa sumando proyectos y reconocimiento. Relajado, sonriente y sin intención de ocultarse, se lo vio recorrer la costa uruguaya junto a Campuzano, confirmando que el amor también forma parte central de esta etapa de su vida.
Así, entre compromisos laborales, viajes y reencuentros, el actor demuestra que es posible construir una historia sólida aun cuando los kilómetros parecen jugar en contra. Punta del Este fue, esta vez, el escenario perfecto para que Joaquín Furriel muestre que atraviesa una etapa plena, tanto arriba como abajo del escenario.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario