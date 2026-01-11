Captaron a Joaquín Furriel con una joven diosa española en Punta del Este

El presente sentimental acompaña uno de los mejores momentos profesionales de Furriel, que continúa sumando proyectos y reconocimiento. Relajado, sonriente y sin intención de ocultarse, se lo vio recorrer la costa uruguaya junto a Campuzano, confirmando que el amor también forma parte central de esta etapa de su vida.

Así, entre compromisos laborales, viajes y reencuentros, el actor demuestra que es posible construir una historia sólida aun cuando los kilómetros parecen jugar en contra. Punta del Este fue, esta vez, el escenario perfecto para que Joaquín Furriel muestre que atraviesa una etapa plena, tanto arriba como abajo del escenario.