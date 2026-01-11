Sin piedad: las redes reaccionaron a la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, y explotaron los memes

Si bien en noviembre de 2024 habían circulado versiones sobre una posible crisis, que en ese momento fueron desmentidas, se supo que la pareja atravesó efectivamente un distanciamiento hace aproximadamente un año. A partir de entonces, ambos comenzaron un proceso de diálogo y reflexión que derivó finalmente en la ruptura.

Según indicaron desde el entorno de la expareja, durante ese período intentaron recomponer la relación y mantuvieron conversaciones en buenos términos: "Entre aquel primer distanciamiento de fines de 2024 y la decisión de separarse pasaron charlas con mucho amor, haciendo hincapié en la historia que vivieron juntos, y decidieron de común acuerdo separarse y ver cada uno desde su espacio qué es lo que les pasa", señalaron a Infobae.

Con el objetivo de preservar la armonía familiar, decidieron pasar Navidad y Año Nuevo juntos. Tras la confirmación de la separación, el expresidente tendría previsto viajar a Europa, mientras que Awada permanecería de vacaciones junto a su familia en Punta del Este.

Cómo nació el amor entre Mauricio Macri y Juliana Awada

La relación entre ambos comenzó en septiembre de 2009, cuando Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se conocieron en un gimnasio del barrio porteño de Barrio Parque y, tras algunas salidas y un viaje a Tandil, formalizaron el vínculo. A los pocos meses comenzaron a convivir.

La pareja contrajo matrimonio por civil el 16 de noviembre de 2010, en una ceremonia con alrededor de 400 invitados, que luego fue celebrada con una fiesta en la estancia La Carlota. Un año más tarde, en octubre de 2011, nació Antonia, la única hija que tuvieron en común.

Ambos ya eran padres de relaciones anteriores. Macri tiene tres hijos, Agustina, Francisco y Gimena; y Awada es madre de Valentina.

En los últimos años, la exprimera dama se mantuvo activa en redes sociales, donde compartía imágenes de viajes y mensajes de afecto hacia el exmandatario en fechas especiales. Sin embargo, en los días previos a que se confirmara la noticia, se la vio en la Patagonia junto a su hija Antonia y un grupo de amigos, sin la presencia de Macri.