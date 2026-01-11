Difunden imágenes previas al accidente aéreo en el que murió el cantante Yeison Jiménez

La ministra de Transporte de Colombia, Fernanda Rojas, informó que se inició una investigación para determinar las causas del siniestro. En tanto, el presidente Gustavo Petro expresó sus condolencias a través de un comunicado oficial, en el que confirmó que el accidente ocurrió en las cercanías de la localidad de Paipa. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia lamentó la tragedia y acompañó a los familiares, amigos y seguidores del artista y de los demás ocupantes del vuelo.

Yeison Jiménez accidente

La predicción de Yeison Jiménez

En medio del impacto por su fallecimiento, en las redes sociales volvió a circular un video, que data de diciembre de 2025, donde el artista relataba haber soñado en tres ocasiones con su muerte en un accidente aéreo.

"Me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente aéreo. Lo veo tres veces, el hijo de puta accidente. Nunca he dicho esto, nadie lo sabe", manifiesta Jiménez, durante un entrevista con Juan Pablo Raba para Cadena Caracol.

Y agrega: "Tres veces, dos sueños durante una gira en España, donde el señor me muestra todo lo que tenía que hacer. Yo tengo un avión, sueño que llego a Olaya, en Medellín, y el capitán me dice: ‘Yei, estamos listos’; a lo que yo le contesto: ‘Marica, vaya a darle un vueltica al avión y vuelva’".

"El man prende el avión, despega y cuando regresa me dice: ‘Yei, menos mal, se me soltó un tubo, pero como iba liviano no pasó nada, ya lo corregimos, vámonos’. Y yo despierto, pero el capitán estaba desesperado diciéndonos que íbamos a tener un accidente", relata.

Por último, el cantante relata: "Como a los 8 días vuelvo a soñar la misma mierda, pero había subido al avión, y nos estrellamos. Faltaban 15 días para que naciera mi hijo y yo empiezo a ver todo Medellín como si me estuviera yendo y lo que pienso es: '¡Mierda!'".