Difunden imágenes previas al accidente aéreo en el que murió el cantante Yeison Jiménez
El artista colombiano falleció junto a otras cinco personas cuando la avioneta en la que viajaba hacia Medellín se estrelló tras el despegue en el departamento de Boyacá. Las autoridades investigan las causas del siniestro
En las últimas horas se conocieron imágenes registradas minutos antes del accidente aéreo en el que murió el cantante colombiano Yeison Jiménez, ocurrido cuando la avioneta en la que viajaba se dirigía a la ciudad de Medellín, donde el artista tenía previsto brindar un show.
Según la información oficial, la aeronave no logró elevarse durante el despegue y terminó impactando contra un campo ubicado al final de la pista. Tras el choque, el avión se incendió, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona, que dieron aviso inmediato a las autoridades locales.
El material que se viralizó fue grabado por el fotógrafo del artista, quien también viajaba en la aeronave. En el video se observa el inicio del recorrido por la pista y generó conmoción debido a que se ve al piloto utilizando su teléfono celular mientras el avión estaba en movimiento.
De acuerdo con lo informado por la Gobernación del departamento de Boyacá, además de Jiménez fallecieron el piloto Hernando Torres y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente), Jefferson Osorio (representante) y Weisman Mora. En total, se confirmaron seis víctimas fatales.
Si bien los bomberos llegaron rápidamente al lugar, el fuego consumió por completo la aeronave y no fue posible rescatar a los ocupantes.
La ministra de Transporte de Colombia, Fernanda Rojas, informó que se inició una investigación para determinar las causas del siniestro. En tanto, el presidente Gustavo Petro expresó sus condolencias a través de un comunicado oficial, en el que confirmó que el accidente ocurrió en las cercanías de la localidad de Paipa. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia lamentó la tragedia y acompañó a los familiares, amigos y seguidores del artista y de los demás ocupantes del vuelo.
La predicción de Yeison Jiménez
En medio del impacto por su fallecimiento, en las redes sociales volvió a circular un video, que data de diciembre de 2025, donde el artista relataba haber soñado en tres ocasiones con su muerte en un accidente aéreo.
"Me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente aéreo. Lo veo tres veces, el hijo de puta accidente. Nunca he dicho esto, nadie lo sabe", manifiesta Jiménez, durante un entrevista con Juan Pablo Raba para Cadena Caracol.
Y agrega: "Tres veces, dos sueños durante una gira en España, donde el señor me muestra todo lo que tenía que hacer. Yo tengo un avión, sueño que llego a Olaya, en Medellín, y el capitán me dice: ‘Yei, estamos listos’; a lo que yo le contesto: ‘Marica, vaya a darle un vueltica al avión y vuelva’".
"El man prende el avión, despega y cuando regresa me dice: ‘Yei, menos mal, se me soltó un tubo, pero como iba liviano no pasó nada, ya lo corregimos, vámonos’. Y yo despierto, pero el capitán estaba desesperado diciéndonos que íbamos a tener un accidente", relata.
Por último, el cantante relata: "Como a los 8 días vuelvo a soñar la misma mierda, pero había subido al avión, y nos estrellamos. Faltaban 15 días para que naciera mi hijo y yo empiezo a ver todo Medellín como si me estuviera yendo y lo que pienso es: '¡Mierda!'".
