Carmen Barbieri sobre la muerte de Alberto Martín: "Mi corazón roto"

La eterna historia de amor entre Cadrmen Barbieri y Alberto Martín

Carmen Barbieri compartió con Alberto Martín numerosos proyectos sobre el escenario, especialmente durante las décadas de los 80 y los 90, cuando formaban una dupla clásica del teatro de revista porteño.

Supieron brillar en la calle Corrientes, donde él cumplía el rol de galán cómico y ella hacía las veces de vedette, presentando una química evidente sobre las tablas, incluso generando rumores de romance que nunca fueron confirmados.

En julio de 2023, la relación entre ambos volvió a acaparar la atención mediática cuando Martín le propuso a Carmen matrimonio por televisión y en vivo, con complicidad de la producción para sorprender a la conductora con mariachis, un anillo y un emotivo video que repasaba sus momentos compartidos.

“Es un compromiso de los dos, de pensar en nosotros, no me hagas tirar a mí solo del carro”, dijo él entre risas, mientras Carmen recibía la joya. “Es mi amigo desde hace tanto tiempo... Tu hija me dice mamá. Somos familia”, respondió la conductora, visiblemente emocionada. “Los viejos lloran”, se excusó Martín, con lágrimas en los ojos, mientras ambos jugaban con la posibilidad de un futuro juntos que ya no podrá ser.