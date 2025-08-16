Carmen Barbieri sobre la muerte de Alberto Martín: "Mi corazón roto"
Al enterarse de la infausta noticia, la actriz y conductora quedó destrozada por el dolor tras las décadas de amistad íntima y trabajos compartidos entre ambos.
Como ya se informó, el actor de teatro, cine y televisión Alberto Martín, falleció este sábado a los 81 años, tras varios días en los cuales permaneció internado con pronóstico reservado.
El fallecimiento del reconocido hincha de Racing y uno de los “históricos del espectáculo nacional”, como lo calificó el productor Carlos Rottemberg, produjo un gran pesar entre el público que siguió durante décadas su trabajo y en el ambiente artístico local.
Una de las personas que más lamentó la infausta noticia fue Carmen Barbieri, quien se encuentra en Corrientes presentando la obra ‘Enemigas íntimas’, junto a Luis Albinoni, ya que lo consideraba un amigo íntimo y parte de su familia elegida.
“Gran tristeza. Mi corazón roto”, afirmó la actriz y conductora entre lágrimas, en un mensaje dirigido a un programa de televisión. Incluso su representante, Juan Curubeto, dijo que Carmen “está muy triste”.
“Está muy triste. Justo se enteró allá y no para de llorar. Sabía que el estado de salud de Alberto era delicado, pero este desenlace igual la golpeó mucho”, afirmó el representante.
La eterna historia de amor entre Cadrmen Barbieri y Alberto Martín
Carmen Barbieri compartió con Alberto Martín numerosos proyectos sobre el escenario, especialmente durante las décadas de los 80 y los 90, cuando formaban una dupla clásica del teatro de revista porteño.
Supieron brillar en la calle Corrientes, donde él cumplía el rol de galán cómico y ella hacía las veces de vedette, presentando una química evidente sobre las tablas, incluso generando rumores de romance que nunca fueron confirmados.
En julio de 2023, la relación entre ambos volvió a acaparar la atención mediática cuando Martín le propuso a Carmen matrimonio por televisión y en vivo, con complicidad de la producción para sorprender a la conductora con mariachis, un anillo y un emotivo video que repasaba sus momentos compartidos.
“Es un compromiso de los dos, de pensar en nosotros, no me hagas tirar a mí solo del carro”, dijo él entre risas, mientras Carmen recibía la joya. “Es mi amigo desde hace tanto tiempo... Tu hija me dice mamá. Somos familia”, respondió la conductora, visiblemente emocionada. “Los viejos lloran”, se excusó Martín, con lágrimas en los ojos, mientras ambos jugaban con la posibilidad de un futuro juntos que ya no podrá ser.
