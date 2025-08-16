Jey Mammón con Mirtha Legrand sobre las denuncias en su contra: "La pasé bien porque me encontré..."

Junto a Jey Mammón estuvieron Raúl Lavié, el reconocido cantante y artista; el actor Juan Gil Navarro; la periodista e integrante del panel de "Mujeres Argentinas", Silvia Fernández Barrio y Rocío Marengo, quien habló de su primer embarazo junto a Eduardo Fort.

El lunes pasado, elnueve marcó el regreso de Jey Mammon a la televisión con Medianoche con Jey. El programa de entrevistas y música en vivo debutó con un piso de 1 punto de rating. La primera invitada fue Graciela Alfano, quien habló sobre su carrera y la polémica del "Tapadogate". El programa se mantuvo en 0,6 puntos, quedando en cuarto lugar en su franja.