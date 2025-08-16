Jey Mammón con Mirtha Legrand sobre las denuncias en su contra: "La pasé bien porque me encontré..."
El conductor respondió a las incisivas preguntas de la diva en "La Noche de Mirtha" y su regreso a El Trece no pasó desapercibido.
Jey Mammón tuvo este sábado por la noche su regreso a El Trece, como parte de la mesa de Mirtha Legrand, donde se refirió a la denuncia por abuso sexual que Lucas Benvenuto hizo tiempo atrás, en lo que se convirtió en uno de los regresos más comentados del ambiente televisivo y en redes sociales.
En su participación en "La Noche de Mirtha", el conductor compartió la mesaza con otras figuras, en lo que se entiende como parte de su "vuelta a la televisión".
Durante la emisión, Jey Mammón reflexionó sobre el período transcurrido desde la denuncia. "La pasé mal y la pasé bien también, porque me encontré conmigo, me encontré con mucha gente a la que me tenía que acercar más, y también con gente que me tenía que alejar", señaló.
Sobre su respuesta legal a las acusaciones, el conductor indicó: "En un momento inicié yo demandas, pero luego me cansé porque tenía que poner la energía en esto que está pasando". Mammón también afirmó que la gente "nunca" le "dio la espalda".
En un momento clave del programa, Mirtha Legrand fue directa y le preguntó si "la violación existió", a lo que su invitado sentenció: "La respuesta es 'no'".
Junto a Jey Mammón estuvieron Raúl Lavié, el reconocido cantante y artista; el actor Juan Gil Navarro; la periodista e integrante del panel de "Mujeres Argentinas", Silvia Fernández Barrio y Rocío Marengo, quien habló de su primer embarazo junto a Eduardo Fort.
El lunes pasado, elnueve marcó el regreso de Jey Mammon a la televisión con Medianoche con Jey. El programa de entrevistas y música en vivo debutó con un piso de 1 punto de rating. La primera invitada fue Graciela Alfano, quien habló sobre su carrera y la polémica del "Tapadogate". El programa se mantuvo en 0,6 puntos, quedando en cuarto lugar en su franja.
