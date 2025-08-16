Murió el actor Alberto Martín a los 81 años

Quién fue Alberto Martín

Nacido como Luis Alberto Di Feo el 8 de mayo de 1944 en San Martín, Buenos Aires, Alberto Martín demostró su vocación artística desde temprana edad. Apenas a los seis años, hizo su debut cinematográfico en la película La muerte está mintiendo (1950), marcando el inicio de una prolífica carrera que se extendería por más de siete décadas.

Durante las décadas de los '60, '70 y '80, Martín se convirtió en un rostro familiar para los televidentes argentinos. Participó en ciclos emblemáticos como Su comedia favorita (1965), Gutierritos (1975) y Los hijos de López (1979-1980), donde consolidó su popularidad y carisma.

En paralelo a su trabajo en televisión, Alberto Martín desarrolló una destacada carrera en el cine, actuando en títulos como Yo, el mejor (1977), Brigada en acción (1977) y ¡Qué linda es mi familia! (1980). Estas producciones lo posicionaron como una figura versátil y querida en la pantalla grande.

El teatro fue otro de los escenarios donde Martín brilló con luz propia, dejando huella en obras como Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York. Su notable capacidad para transitar con naturalidad entre el drama y la comedia lo convirtió en un intérprete altamente valorado tanto por el público como por la crítica especializada.

Con su partida, el espectáculo argentino pierde a uno de sus referentes más queridos. El talento, el carisma y el extenso legado artístico de Alberto Martín dejan una marca imborrable en la cultura nacional.