Tristeza en el mundo del espectáculo por la muerte de Alberto Martín: quién era y cuáles fueron sus éxitos
A los 81 años, falleció el reconocido actor que se destacó en cine, teatro y televisión, dejando un legado imborrable en la cultura popular.
El mundo del espectáculo argentino está de luto. Este sábado 16 de agosto de 2026, luego de varios días de internación por complicaciones de salud, murió Alberto Martín, un actor que marcó a generaciones con su talento y carisma.
Nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 8 de mayo de 1944, Alberto Martín construyó una extensa y prolífica carrera que lo convirtió en uno de los rostros más queridos del país.
Alberto Martín: De galán de telenovelas a ícono de la televisión
Conocido por su versatilidad, Alberto Martín supo interpretar tanto roles dramáticos como de comedia. Fue un galán de telenovelas en la década del '70 con clásicos como "Me llaman Gorrión" y "Nacido para odiarte".
En la pantalla grande, participó en películas como "Brigada en acción" y "¡Qué linda es mi familia!". Sin embargo, en los últimos años, había ganado popularidad por su rol de cocinero en el programa de televisión "Mañanísima", mostrando una faceta más cercana y divertida.
Un hombre de bajo perfil y un amor para toda la vida
Más allá de su exitosa carrera, Alberto Martín siempre se mantuvo alejado de los escándalos. Su vida estuvo marcada por un profundo amor hacia su esposa, Marta, quien falleció en 2018 luego de luchar contra una esclerosis lateral amiotrófica. Él mismo había reconocido en varias entrevistas lo difícil que fue superar su pérdida.
Con su partida, se cierra un capítulo en la historia del espectáculo argentino. Alberto Martín no solo deja un legado de grandes interpretaciones, sino también el recuerdo de un hombre auténtico, respetado por sus colegas y adorado por el público.
Algunos de sus éxitos
-
Cine: protagonizó títulos emblemáticos como Yo, el mejor, Brigada en acción, Los hijos de López y ¡Qué linda es mi familia!
-
Televisión: participó en clásicos como Su comedia favorita, Gutierritos, Mesa de noticias, Los secretos de papá, Solamente vos y Los ricos no piden permiso
-
Teatro: brilló en obras como Fantástica, La jaula de las locas, Mi querido Mr. New York y muchas más
