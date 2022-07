La advertencia de China Suárez a un amigo de Rusherking: "Ya vamos a hablar"

chi na suarez amigo de rusher

Ante la repercusión que generó el posteo de El Demente, el propio Rusher recogió el guante desde Orlando y le respondió: “Jajaja. Te amo mi hermano. Perdón, estoy trabajando, te lo juro”, se justificó. “Vos te fuiste un mes con Iara ¿y yo me quejé? NO, te apoyé porque es lo que te hace feliz. Qué dolor que siento”, cerró el rapero.

Y pese a que estaba claro que se trataba de una broma, la publicación generó tanto ruido que El Demente decidió borrarla o bien archivarla para que desaparezca de su feed de Instagram.

Sin embargo, el streamer volvió a referirse al asunto, pero esta vez la que respondió fue la actriz. Todo ocurrió con un comentario del joven en sus historias de Instagram: “Amigo no puedo creerlo estoy en un Uber y en la radio están diciendo que el Rusher se peleó con sus amigos por culpa de que la China,qué flasheaban”, escribió junto a una selfie a bordo del automóvil.

La cantante no dejó pasar la publicación y le respondió desde su cuenta, replicando la fotografía y dejando en claro su postura. “Es verdad. Le dije ‘elegí, tus amigos o yo’. Y el resultado está más que claro”, afirmó. Además, mencionó la cuenta del cantante para asegurar que mensaje llegue a destino, y advirtió: “Ya vamos a hablar vos y yo”.

El Demente reaccionó ante las palabras de la actriz y volvió a responderle. "China devolvemos a Rusher, ¡era nuestro!”, insistió. Y se encontró con una respuesta en el mismo tono irónico. “Ni en pedo. Es solo para mí, no tiene tiempo para ustedes, sus amigos. Yo no lo dejo ir a las juntadas porque si no, sabe que me pierde”, aseguró.