Así trasladaban a Pequeño J, el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela

Una vez en Buenos Aires, será puesto bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Policía Federal Argentina. Su primera declaración está prevista para el martes ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez.

Pequeño J fue detenido el 30 de septiembre de 2025 en la zona de Pucusana, a unos 70 km al sur de Lima. Se encontraba prófugo tras ser acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela, Argentina.

La captura fue realizada por la Policía Nacional de Perú en colaboración con la Policía Bonaerense de Argentina. Fue localizado mientras se dirigía a encontrarse con un colaborador en una plaza.

Pequeño J y el triple crimen de Florecio Varela

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“Pequeño J” es considerado miembro de un plan criminal organizado por integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico para recuperar droga presuntamente sustraída a la organización.

De acuerdo con la investigación, aquel 19 de septiembre de 2025, Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo fueron captadas mediante engaños en Ciudad Evita y subidas a una camioneta bajo el pretexto de asistir a una fiesta. Sin embargo, fueron trasladadas a una casa ubicada en la calle Chañar 702 de Florencio Varela.

Una vez allí, las víctimas fueron golpeadas, torturadas y finalmente asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en el mismo lugar y la camioneta apareció incendiada.