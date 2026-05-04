Explosiva pelea en Gran Hermano: Nazareno estalló contra "Pincoya" tras sentirse traicionado

Tras el enfrentamiento, Nazareno se retiró al patio, donde intentó explicar lo sucedido en diálogo con otro compañero. “Está enojada y habla bol...”, comentó, buscando justificar su reacción frente a la actitud de Pincoya.

Más tarde, la propia Galvarini eligió un método particular para dar su versión de los hechos: simuló una conversación telefónica, en la que dejó entrever su percepción sobre el episodio. “¿Vos pensaste que me iba a pegar? Yo pensé lo mismo", expresó, insinuando el nivel de tensión que sintió durante el cruce. El episodio deja en evidencia cómo las alianzas dentro del reality pueden romperse de un momento a otro, dando lugar a conflictos que exponen emociones al límite.