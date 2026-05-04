Explosiva pelea en Gran Hermano: Nazareno estalló contra "Pincoya" tras sentirse traicionado
El participante no toleró el cambio de postura de su compañera y protagonizó un fuerte cruce cargado de gritos, insultos y acusaciones.
La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la escena tras un nuevo episodio de alta tensión que tuvo como protagonistas a Nazareno Pompei y Jennifer “Pincoya” Galvarini. Todo se desencadenó durante la última gala, cuando el participante reaccionó con furia al notar que quien hasta hace poco consideraba una aliada estaba pidiendo abiertamente su eliminación frente a las cámaras.
El momento no pasó desapercibido y rápidamente escaló. Pincoya, sin rodeos, dejó en claro su postura al expresar que prefería que Nazareno abandonara la competencia y que sus seguidores concentraran el apoyo en mantenerla a ella dentro del juego. Esa declaración generó un fuerte impacto en Pompei, quien ya se encuentra en una situación delicada de cara a la próxima eliminación.
Lejos de contenerse, el joven decidió enfrentarla cara a cara dentro de la casa. Visiblemente alterado, comenzó a increparla a los gritos, con un tono desafiante y gestos que reflejaban su enojo. “¿Estás pidiendo que me vaya yo? Aguántatela después, eh. ¡No te hagas la loca, yo no soy como estos giles! ¡Conmigo portate bien porque yo te trato bien! Y te hago un chiste y te ponés a hablar estupideces. ¡No te confundás conmigo porque soy re piola”, lanzó sin filtro.
El cruce no terminó ahí. En medio de la discusión, sumó más insultos y descalificaciones: “¡Te estás haciendo la película! ¡Fantasma! ¡Bocona! Te pasás de chiste y te pensás que sos graciosa! ¡Personaje!”. A pesar de la intensidad del ataque, la participante chilena no retrocedió ni mostró señales de intimidación, sosteniendo su posición dentro del juego.
Tras el enfrentamiento, Nazareno se retiró al patio, donde intentó explicar lo sucedido en diálogo con otro compañero. “Está enojada y habla bol...”, comentó, buscando justificar su reacción frente a la actitud de Pincoya.
Más tarde, la propia Galvarini eligió un método particular para dar su versión de los hechos: simuló una conversación telefónica, en la que dejó entrever su percepción sobre el episodio. “¿Vos pensaste que me iba a pegar? Yo pensé lo mismo", expresó, insinuando el nivel de tensión que sintió durante el cruce. El episodio deja en evidencia cómo las alianzas dentro del reality pueden romperse de un momento a otro, dando lugar a conflictos que exponen emociones al límite.
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