Lilia Lemoine anunció que se aleja de los medios tras sufrir un accidente por "montar a pelo": qué le pasó

"No voy a poder hacer medios por una semana, mínimo", advirtió la legisladora libertaria a sus seguidores, aunque aclaró con humor que "el dolor fue más moral que físico".

Para documentar el hecho, la diputada publicó imágenes donde se la ve en un entorno rural junto a un caballo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la foto de su rostro, donde se percibe una inflamación en la zona del pómulo.

Ante la falta de elementos médicos convencionales en el lugar del accidente, Lilia Lemoine reveló el curioso método que utilizó para bajar la hinchazón. "No teníamos hielo, pero había una salsita de queso congelada", escribió junto a la imagen donde se observa el impacto en su cachete.

Debido al "chichón horrible" resultante del golpe, la diputada permanecerá fuera del radar de las entrevistas televisivas y radiales hasta que su rostro presente una mejoría.