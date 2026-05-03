Lilia Lemoine anunció que se aleja de los medios tras sufrir un accidente por "montar a pelo": qué le pasó
La siempre controvertida diputada libertaria decidió suspender sus apariciones públicas por "un horrible chichón en el cachete".
Siempre generando polémicas, la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al relatar un accidentado episodio que vivió durante el fin de semana largo, por el que dijo que se alejará de los medios al menos por unos días.
A través de su cuenta en la plataforma X, la legisladora compartió detalles de una caída que sufrió mientras intentaba realizar una actividad ecuestre, lo que la obligará a suspender sus apariciones públicas durante la próxima semana.
Según explicó Lemoine, su intento de montar fue motivado por un rapto de entusiasmo tras consumir contenido audiovisual relacionado con caballos. "Se me ocurrió intentar montar a pelo (es que el finde me vi 'Far and Away y Spirit')", relató la diputada y exmaquilladora de Javier Milei.
El experimento no salió como esperaba para Lemoine y terminó en lo que ella misma describió como un "porrazo épico" por el que se ganó "un chichón horrible en el cachete".
"No voy a poder hacer medios por una semana, mínimo", advirtió la legisladora libertaria a sus seguidores, aunque aclaró con humor que "el dolor fue más moral que físico".
Para documentar el hecho, la diputada publicó imágenes donde se la ve en un entorno rural junto a un caballo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la foto de su rostro, donde se percibe una inflamación en la zona del pómulo.
Ante la falta de elementos médicos convencionales en el lugar del accidente, Lilia Lemoine reveló el curioso método que utilizó para bajar la hinchazón. "No teníamos hielo, pero había una salsita de queso congelada", escribió junto a la imagen donde se observa el impacto en su cachete.
Debido al "chichón horrible" resultante del golpe, la diputada permanecerá fuera del radar de las entrevistas televisivas y radiales hasta que su rostro presente una mejoría.
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