Javier Milei dispuso que parte de los fondos por privatizaciones se destinen a reequipar a las Fuerzas Armadas

En paralelo, el decreto destaca el rol de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, donde intervienen con tareas logísticas, sanitarias y de infraestructura. En ese marco, subraya que es clave que cuenten con “medios adecuados, modernos y operativos”.

El DNU también advierte sobre las limitaciones del esquema actual: la mayor parte del presupuesto se destina a gastos de personal y funcionamiento, lo que “limita severamente la inversión” y reduce el margen para mejorar capacidades.

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Reequipamiento de las Fuerzas Armadas

Frente a este diagnóstico, el decreto presidencial redefine las fuentes de financiamiento. Por un lado, establece que el 10% de los ingresos por venta, alquiler, concesión o transferencia de inmuebles del Estado nacional será destinado al Ministerio de Defensa.

En los casos en que los bienes ya estuvieran bajo esa órbita, el porcentaje se eleva: el 70% de los fondos generados por esos inmuebles quedará en el área, con el mismo destino.

A esto se suma una segunda vía de recursos: el decreto dispone que el 10% de lo recaudado por privatizaciones de empresas o participaciones estatales también será asignado al Ministerio de Defensa para el reequipamiento militar.

fuerzas armadas.jpg Los militares supervisarán el desarme y el cese de fuego definitivo

El texto aclara que estos ingresos no reemplazan los fondos del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), sino que constituyen “una fuente complementaria de financiamiento”.

Como parte de la implementación, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas deberá presentar en un plazo de 90 días un informe con los requerimientos prioritarios de equipamiento, que servirá para orientar la asignación de los recursos.

La medida entra en vigencia desde su publicación y forma parte de la estrategia oficial para reconfigurar el financiamiento del sistema de defensa y acelerar su modernización.

Decreto 314/2026:

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