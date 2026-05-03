Alerta de ciclogénesis con lluvias y tormentas: qué día llega, cómo impacta en el AMBA y qué pasa con el frío

Alerta por ciclogénesis en el centro del país, con lluvias y tormentas

El respiro de sol tiene fecha de vencimiento. Según informa el sitio especializado Meteored, los modelos meteorológicos ya simulan el desarrollo de un nuevo evento de ciclogénesis que comenzará a afectar la zona central de Argentina a partir del miércoles.

Este proceso implica la formación y profundización rápida de un sistema de baja presión superficial. Según Meteored, esto traerá aparejado:

Vientos intensos: Ráfagas que se fortalecerán desde el cuadrante este.

Inestabilidad: Desarrollo de lluvias y tormentas aisladas de intensidad variada.

Caída térmica: Las máximas volverán a desplomarse hacia los 15 °C, con una amplitud térmica casi nula entre el día y la noche.

image Meteored alerta por la llegada de una nueva ciclogénesis, con lluvias y tormentas.

A pesar de la certeza sobre la inestabilidad que marcará el miércoles y el jueves, los especialistas mantienen la cautela. Existe una gran incertidumbre debido a que algunos modelos simulan la interacción de varios centros de baja presión en lugar de uno solo.

Lo que es seguro es que el sistema afectará al centro del país al menos hasta el sábado, por lo que se recomienda seguir de cerca las actualizaciones. Tras el breve alivio del lunes y martes, el AMBA deberá prepararse nuevamente para enfrentar el combo de frío, viento y lluvia.