Alerta de ciclogénesis con lluvias y tormentas: qué día llega, cómo impacta en el AMBA y qué pasa con el frío
Un nuevo evento de ciclogénesis, con lluvias y tormentas, se acerca esta semana al área central del país según los informes meteorológicos. Los detalles.
El invierno parece haberse instalado de forma anticipada y definitiva en la región metropolitana, y luego de una seguidilla de jornadas con frío, se espera por la llegada de una nueva ciclogénesis para la semana entrante, signada por la presencia de lluvias y tormentas.
Luego de atravesar la segunda irrupción de aire polar en menos de una semana, el conurbano bonaerense registró sus primeras heladas del 2026, con marcas térmicas que descendieron hasta los -1,2 °C en El Palomar y -1 °C en Campo de Mayo; mientras la Ciudad de Buenos Aires resistió con 4,1 °C gracias al efecto urbano, el aire seco y estable dominará el inicio de la semana antes de un cambio drástico en las condiciones.
De esta manera, el inicio de la semana ofrecerá una breve tregua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tanto el lunes como el martes se presentarán con jornadas otoñales y un repunte en las temperaturas debido a un cambio en la dirección del viento.
Para estas jornadas, se esperan máximas que alcancen los 20 °C bajo un sol que se impondrá sobre las nubes, aunque la nubosidad comenzará a aumentar hacia el martes, volviendo el ambiente más húmedo.
Alerta por ciclogénesis en el centro del país, con lluvias y tormentas
El respiro de sol tiene fecha de vencimiento. Según informa el sitio especializado Meteored, los modelos meteorológicos ya simulan el desarrollo de un nuevo evento de ciclogénesis que comenzará a afectar la zona central de Argentina a partir del miércoles.
Este proceso implica la formación y profundización rápida de un sistema de baja presión superficial. Según Meteored, esto traerá aparejado:
-
Vientos intensos: Ráfagas que se fortalecerán desde el cuadrante este.
Inestabilidad: Desarrollo de lluvias y tormentas aisladas de intensidad variada.
Caída térmica: Las máximas volverán a desplomarse hacia los 15 °C, con una amplitud térmica casi nula entre el día y la noche.
A pesar de la certeza sobre la inestabilidad que marcará el miércoles y el jueves, los especialistas mantienen la cautela. Existe una gran incertidumbre debido a que algunos modelos simulan la interacción de varios centros de baja presión en lugar de uno solo.
Lo que es seguro es que el sistema afectará al centro del país al menos hasta el sábado, por lo que se recomienda seguir de cerca las actualizaciones. Tras el breve alivio del lunes y martes, el AMBA deberá prepararse nuevamente para enfrentar el combo de frío, viento y lluvia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario