Christian Petersen fue trasladado al Hospital Alemán tras 10 días de internación en San Martín de los Andes

El estado de salud del chef se complicó mientras participaba de una excursión para ascender al volcán Lanín, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes. En esos días, los medios locales informaban que su situación era delicada, y tanto familiares como allegados se mantuvieron en constante contacto con el personal médico. La socia de Petersen, Sole Martins, confirmó que el chef estaba acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, con quien se casó en abril pasado, lo que permitió que tuviera apoyo familiar durante los momentos críticos de la internación.