Un familiar de Christian Petersen lanzó un desesperado pedido en medio de la preocupación: "Por favor"
En medio de la falta de un parte médico oficial, comenzaron a circular mensajes y chats en los que un familiar de Christian Petersen aportó detalles.
La internación de Christian Petersen desató una fuerte repercusión pública, impulsada por la rapidez con la que comenzaron a circular versiones en medios y redes sociales. El episodio tuvo lugar luego de que el reconocido chef sufriera una descompensación durante el ascenso al volcán Lanín, un hecho que generó momentos de gran preocupación entre quienes lo acompañaban.
El primer informe médico que trascendió mencionó un cuadro de falla multiorgánica, dato que profundizó la incertidumbre y dio lugar a múltiples especulaciones sobre su estado. No obstante, con el correr de los días comenzaron a aparecer noticias más alentadoras: el sábado 20 se habló de una evolución positiva y se descartaron algunas de las versiones más graves que habían tomado fuerza inicialmente.
En medio de ese escenario, los guías que formaban parte de la expedición decidieron dar su versión de los hechos a través de un comunicado contundente. Allí explicaron que el ascenso transcurría con normalidad hasta que detectaron un cambio significativo en el comportamiento de Petersen, lo que generó inquietud en el grupo. Ante esa situación, resolvieron suspender la subida y organizar el descenso, priorizando la seguridad del chef y del resto de los integrantes.
Este viernes 26, en el programa A la tarde (América TV), se comunicaron con un familiar directo de Petersen, quien prefirió no dar su nombre y llevó tranquilidad al contar: “Christian está mejor desde el domingo. Seguimos esperando noticias día a día. Respira por sus propios medios, está estable y mejorando”.
En ausencia de un parte médico oficial, la misma persona pidió cautela y respeto: “Por favor, por respeto a mi familia, no soy vocero de ellos, solo quiero dejar tranquilidad y que no se invente”.
Finalmente, al ser consultado sobre un eventual traslado a Buenos Aires para continuar con la recuperación, explicó que todavía no se tomó una decisión al respecto, pese a que el chef ya se encuentra estable e incluso pudo sentarse en la cama: “Aún no se habló del tema, imagino que no está dado y tiene que hacer reposo”.
