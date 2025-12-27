Un familiar de Christian Petersen lanzó un desesperado pedido en medio de la preocupación: "Por favor"

En medio de ese escenario, los guías que formaban parte de la expedición decidieron dar su versión de los hechos a través de un comunicado contundente. Allí explicaron que el ascenso transcurría con normalidad hasta que detectaron un cambio significativo en el comportamiento de Petersen, lo que generó inquietud en el grupo. Ante esa situación, resolvieron suspender la subida y organizar el descenso, priorizando la seguridad del chef y del resto de los integrantes.