Se supo qué fue lo que salvó a Christian Petersen tras descompensarse en el volcán Lanín

Desde que se supo que Christian Petersen sufrió una descompensación mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, comenzaron a circular múltiples versiones sobre lo ocurrido durante el ascenso. En ese contexto, el comunicado difundido por su familia durante la noche del martes resultó fundamental para comprender qué pasó realmente, más allá de llevar tranquilidad sobre su estado de salud.