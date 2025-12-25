El hermano de Christian Petersen habló del estado de salud del chef: "De a poco"

A través de las redes sociales del cocinero, su familia difundió una carta donde expresaron su gratitud y brindaron precisiones sobre el origen del incidente. En el texto, con fecha del 24 de diciembre de 2025, manifestaron: “En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris. Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”.