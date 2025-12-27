Punta del Este: un motociclista uruguayo murió tras chocar con una camioneta que conducía una turista argentina
El mortal incidente vial fue en la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, a la altura de la Parada 33, donde falleció un hombre de 44 años.
El impactante accidente ocurrió el viernes cerca de las 14 en la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, a la altura de la parada 33, uno de los puntos más transitados del balneario de Playa Brava.
La conductora del automóvil es argentina y salió ilesa tras el choque. La mujer de 34 años circulaba a baja velocidad cuando fue embestida por una moto a toda velocidad que salió volando por los aires y lamentablemente su conductor, un hombre que iba a trabajar, murió.
El motociclista, identificado como Néstor Daniel Rodríguez, tenía 44 años y trabajaba como guardia de seguridad. Según precisó la prensa local, vivía en Balneario Buenos Aires y se dirigía hacia su trabajo en un edificio de la zona.
El impacto fue tan fuerte que el cuerpo salió despedido varios metros y murió en el lugar. El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales poco después.
La camioneta era conducida por una mujer de 34 años domiciliada en Buenos Aires. La conductora resultó ilesa, aunque fue asistida por personal médico por una crisis nerviosa. Tras el hecho, fue sometida a un control de alcoholemia que dio resultado negativo.
