Alerta meteorológica por fuertes tormentas para Buenos Aires y 13 provincias más: el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó dos severas advertencias (naranja y amarilla) para diferentes regiones del país. Todos los detalles.
Arranca el último fin de semana del año y todos quieren saber cómo estará el clima para despedir el 2025 a lo grande. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja y amarilla para diferentes regiones del país, advirtiendo por posibles tormentas que llegarán también a Buenos Aires.
En este sentido, el organismo no sólo detalló cuáles son las áreas afectadas, sino también remarcó las recomendaciones ante el mal clima.
Alerta naranja por severas tormentas para 5 provincias
La primera advertencia del organismo nacional abarca a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Entre Ríos y Santa Fe.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas de fuerte intensidad para estas zonas. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla para Buenos Aires y 12 provincias más por tormentas
En tanto, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Buenos Aires, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja y Mendoza.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
