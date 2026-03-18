Emily Ceco reveló detalles de la reacción de Santiago Martínez durante el juicio: "Se pegaba trompadas"
La joven relató el tenso momento que vivió al declarar frente a Santiago Martínez y cómo reaccionó él dentro de la sala.
La causa judicial que enfrenta a Emily Ceco con su expareja, Santiago Martínez, sumó en las últimas horas un testimonio impactante que expone el clima de tensión que se vivió durante una de las audiencias clave.
Fue la propia Ceco quien decidió contar públicamente cómo transitó su declaración ante el tribunal, en un contexto cargado de nerviosismo y presión emocional. Según relató, uno de los momentos más difíciles se dio mientras brindaba su testimonio, cuando le informaron lo que estaba ocurriendo con su ex dentro de la sala.
“Mientras yo declaraba, él se pegaba trompadas”, aseguró, en una frase que rápidamente generó repercusión por el nivel de violencia que describe incluso en pleno desarrollo del juicio.
La situación, de por sí compleja, se vio agravada por la dinámica de la audiencia. Tal como explicó, tuvo que declarar con Martínez presente en el mismo recinto, ubicado detrás de ella, lo que sumó un fuerte componente psicológico a una instancia ya delicada. La cercanía física con su expareja, en medio de un proceso judicial, elevó el nivel de angustia durante su exposición.
En ese contexto, el relato también incluyó las consecuencias físicas que atravesó. La joven reconoció que el nivel de estrés fue tal que terminó descompensándose en plena jornada, necesitando asistencia tras sentirse mal. El episodio reflejó el impacto que puede generar este tipo de instancias en quienes deben revivir situaciones personales ante la Justicia.
El caso, que ya venía generando atención, volvió a quedar en el centro de la escena a partir de estos detalles. Más allá de lo que determine el avance judicial, el testimonio de Ceco pone de relieve no solo los hechos denunciados, sino también las condiciones en las que muchas víctimas deben enfrentar este tipo de procesos. Por el momento, la causa continúa su curso y se esperan nuevas instancias dentro del expediente, en un marco que sigue sumando capítulos y repercusión pública.
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