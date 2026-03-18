Emily Ceco reveló detalles de la reacción de Santiago Martínez durante el juicio: "Se pegaba trompadas"

La situación, de por sí compleja, se vio agravada por la dinámica de la audiencia. Tal como explicó, tuvo que declarar con Martínez presente en el mismo recinto, ubicado detrás de ella, lo que sumó un fuerte componente psicológico a una instancia ya delicada. La cercanía física con su expareja, en medio de un proceso judicial, elevó el nivel de angustia durante su exposición.

En ese contexto, el relato también incluyó las consecuencias físicas que atravesó. La joven reconoció que el nivel de estrés fue tal que terminó descompensándose en plena jornada, necesitando asistencia tras sentirse mal. El episodio reflejó el impacto que puede generar este tipo de instancias en quienes deben revivir situaciones personales ante la Justicia.

El caso, que ya venía generando atención, volvió a quedar en el centro de la escena a partir de estos detalles. Más allá de lo que determine el avance judicial, el testimonio de Ceco pone de relieve no solo los hechos denunciados, sino también las condiciones en las que muchas víctimas deben enfrentar este tipo de procesos. Por el momento, la causa continúa su curso y se esperan nuevas instancias dentro del expediente, en un marco que sigue sumando capítulos y repercusión pública.