La millonaria cifra que recibirá Cristian Castro en el programa de Marcelo Tinelli

"Los jurados internacionales cobran en dólares. Hay dos figuras internacionales que accedieron a estar en el programa de Tinelli a cambio de que le paguen en dólares. (...) Cristian Castro cobra, con el dólar a 300, una cifra de 8 dígitos", contó el conductor.

cristian castro sueldo canta conmigo ahora rial.mp4

Luego, bromeó: "El sueldo de Cristian Castro equivale a pagar 205 cuentas de Netflix". Posteriormente, el conductor del programa de entretenimientos mostró en su celular que el cantante embolsará 45 millones de pesos por algunas apariciones en el ciclo.

Canta conmigo ahora, la adaptación del formato All Together Now, contará con un amplio jurado de 100 figuras nacionales e internacionales. Entre ellos se destacan Cristian Castro, José Luis "El Puma" Rodríguez, Coti Sorokin, Manuel Wirtz, El Bahiano, Gladys "La Bomba" Tucumana, El Polaco, Locho Loccisano, Los Caligaris, El Tirri, Magui Olave y Cande Tinelli.

Además, en el rol de Host digital, el reality contará con la participación de la influencer Emily Lucius, que será la encargada de generar contenidos exclusivos en las redes sociales.