Netflix: la producción europea que cuenta con una historia llena de drama y humor

De qué trata Cuatro por cuatro

La sinopsis oficial de Netflix señala que Cuatro por cuatro centra su historia en: “Tras un experimento de intercambio de pareja (que no incluye el sexo), cuatro amigos se reúnen en una casa en la playa para afrontar juntos las inesperadas repercusiones”.

La trama comienza cuando dos parejas deciden probar un intercambio emocional para poner a prueba sus relaciones. Sin embargo, lo que parecía un juego completamente controlado termina despertando emociones inesperadas y tensiones difíciles de manejar.

En medio de conversaciones incómodas, reproches y situaciones cada vez más intensas, los personajes comienzan a enfrentarse con sus propios límites emocionales. La película explora temas como la confianza, los deseos ocultos, la inseguridad y las contradicciones dentro de las relaciones modernas.

Con una mezcla de drama psicológico, humor incómodo y escenas cargadas de tensión, esta producción alemana se transformó en una de las propuestas europeas más particulares dentro del catálogo de Netflix.

Reparto de Cuatro por cuatro

El elenco principal de esta película de Netflix está compuesto por:

Nilam Farooq

Jonas Nay

Paula Kalenberg

Louis Nitsche

Tim Oliver Schultz

Las actuaciones fueron uno de los aspectos más destacados por parte de la crítica y los usuarios de la plataforma, especialmente por la química y la intensidad emocional que logran transmitir durante toda la historia.

Tráiler de Cuatro por cuatro