Netflix: la serie que tiene una historia de poder y ambición única y exitosa

La docuserie muestra cómo las tensiones familiares comienzan a crecer a medida que Rupert Murdoch envejece y debe definir quién heredará el gigantesco conglomerado empresarial que levantó durante décadas.

A lo largo de los episodios, la producción explora conflictos personales, disputas empresariales y estrategias internas que involucran poder político, influencia mediática y ambiciones cruzadas entre los integrantes de la familia.

Uno de los puntos más destacados de la serie es el acceso a información privada nunca antes vista públicamente. La narrativa está construida a partir de miles de documentos y mensajes internos que permiten conocer cómo se manejaba el imperio Murdoch desde adentro.

Netflix logró posicionar esta serie documental como una de las producciones más atrapantes del género en el último tiempo, especialmente entre quienes buscan historias reales cargadas de tensión y secretos familiares.

Reparto de Dinastía: Los Murdoch

Rupert Murdoch

Lachlan Murdoch

James Murdoch

Elisabeth Murdoch

Prudence Murdoch

Además de los integrantes de la familia, la serie incluye periodistas, empresarios y especialistas que ayudan a reconstruir los momentos más importantes de la disputa por la sucesión del imperio mediático.

Tráiler de Dinastía: Los Murdoch