Cuándo y dónde ver "Lo dejamos acá", lo nuevo de Ricardo Darín y Diego Peretti
Los actores vuelven a trabajar juntos en una producción que estrena este mes de octubre. Conocé todos los detalles de su lanzamiento.
El cine argentino vuelve a convocar a dos de sus figuras más emblemáticas y queridas por el público. La dupla conformada por Ricardo Darín y Diego Peretti representa una garantía absoluta de calidad actoral, carisma y magnetismo en pantalla. Con trayectorias consolidadas tanto en producciones nacionales como internacionales, ambos actores han sabido liderar algunos de los éxitos más recordados del audiovisual de la región.
Volver a ver a estas dos potencias dramáticas juntas en un mismo proyecto genera una expectativa inmediata entre los amantes de la cinematografía local. Esta nueva propuesta cinematográfica los coloca frente a frente en un duelo actoral intenso, donde la dinámica entre terapeuta y paciente promete convertirse en el eje central de un relato atrapante e imperdible.
La trama de "Lo dejamos acá" se sumerge en los terrenos de la mente y la ética profesional. La historia sigue la vida de un psicoanalista pragmático que, tras perder la fe en las metodologías habituales de la psicología, toma la drástica decisión de comenzar a sobrepasar los límites establecidos con sus pacientes. Aunque su particular enfoque parece rendir frutos al principio, el escenario se complica de manera imprevista cuando un escritor que padece un severo bloqueo creativo llega a su consulta médica.
El largometraje cuenta con la dirección de Hernán Goldfrid y el guion de Emanuel Diez, bajo la producción de Kenya Films a cargo de Federico Posternak, Ricardo Darín y el Chino Darín. El elenco de primer nivel se completa con las actuaciones de Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.
En su paso previo por el prestigioso Festival de San Sebastián, el proyecto contó con la presencia de su equipo realizador y de su protagonista, quien destacó la calidez del certamen: “Es un honor estar en este festival tan querido por todos nosotros. Es un festival que ha abrazado, querido, apoyado al cine latinoamericano y argentino. Por eso, estar acá y poder presentar nuestra película es, ante todo, un enorme orgullo”, afirmó Ricardo Darín.
Cuándo se estrena y dónde verla
Para quienes esperan con ansias este lanzamiento, la película estará disponible de forma exclusiva en la plataforma de streaming Netflix a partir del próximo 16 de octubre. Luego de su aclamado recorrido internacional y su presentación formal en el Festival de San Sebastián, los espectadores podrán disfrutar desde la comodidad de sus hogares de este esperado reencuentro actoral entre Ricardo Darín y Diego Peretti.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario