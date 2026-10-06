Cuándo y dónde ver "Lo dejamos acá", lo nuevo de Ricardo Darín y Diego Peretti

La trama de "Lo dejamos acá" se sumerge en los terrenos de la mente y la ética profesional. La historia sigue la vida de un psicoanalista pragmático que, tras perder la fe en las metodologías habituales de la psicología, toma la drástica decisión de comenzar a sobrepasar los límites establecidos con sus pacientes. Aunque su particular enfoque parece rendir frutos al principio, el escenario se complica de manera imprevista cuando un escritor que padece un severo bloqueo creativo llega a su consulta médica.