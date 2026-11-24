Uno de los personajes principales es Camille, una adolescente que murió en un accidente de autobús y regresa años después para descubrir que su hermana gemela creció y su familia cambió por completo.

También aparece Simon, un joven que vuelve cuando su antigua pareja está por casarse con otro hombre, y Víctor, un niño misterioso cuya presencia genera situaciones inquietantes.

A medida que avanzan los episodios, los regresos se multiplican y comienzan a surgir secretos, asesinatos y fenómenos sobrenaturales que alteran la tranquilidad del pueblo.

Reparto de The Returned

El reparto de The Returned reúne a reconocidos intérpretes franceses que dan vida a los protagonistas de esta historia sobrenatural.

Entre los principales actores se encuentran:

Yara Pilartz como Camille.

Jenna Thiam como Léna.

Pierre Perrier como Simon.

Anne Consigny como Claire.

Frédéric Pierrot como Jérôme.

Swann Nambotin como Víctor.

Clotilde Hesme como Adèle.

La serie se destaca por sus actuaciones y por la manera en que combina conflictos familiares, suspenso psicológico y elementos fantásticos.

Trailer de The Returned