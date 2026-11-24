La serie de terror de Amazon Prime Video con 97% en Rotten Tomatoes: muertos que vuelven sin saber qué pasó
Con apenas 16 episodios, esta serie de zombis conquistó a la crítica por su inquietante historia y su particular manera de abordar el regreso de los muertos.
Amazon Prime Video cuenta con una serie de terror que se convirtió en una de las producciones europeas más destacadas del género. Se trata de The Returned, una historia francesa que propone una mirada diferente sobre los muertos vivientes.
A diferencia de otras producciones como The Walking Dead, esta ficción no se concentra en los ataques de zombis ni en la supervivencia frente a criaturas peligrosas, sino en las consecuencias emocionales de un fenómeno inexplicable.
Creada por Fabrice Gobert, la serie se estrenó originalmente en 2012 y cuenta con dos temporadas de ocho capítulos cada una. Además, logró una destacada recepción de la crítica, con una valoración del 97% en Rotten Tomatoes.
De qué trata The Returned
La historia de The Returned transcurre en un pequeño pueblo ubicado entre las montañas francesas, donde varios habitantes fallecidos comienzan a regresar misteriosamente a sus hogares.
Lo más sorprendente es que estas personas no envejecieron ni recuerdan haber muerto. Para ellas, el tiempo parece haberse detenido, mientras que sus familiares tuvieron que continuar con sus vidas y superar sus pérdidas.
Uno de los personajes principales es Camille, una adolescente que murió en un accidente de autobús y regresa años después para descubrir que su hermana gemela creció y su familia cambió por completo.
También aparece Simon, un joven que vuelve cuando su antigua pareja está por casarse con otro hombre, y Víctor, un niño misterioso cuya presencia genera situaciones inquietantes.
A medida que avanzan los episodios, los regresos se multiplican y comienzan a surgir secretos, asesinatos y fenómenos sobrenaturales que alteran la tranquilidad del pueblo.
Reparto de The Returned
El reparto de The Returned reúne a reconocidos intérpretes franceses que dan vida a los protagonistas de esta historia sobrenatural.
Entre los principales actores se encuentran:
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Yara Pilartz como Camille.
Jenna Thiam como Léna.
Pierre Perrier como Simon.
Anne Consigny como Claire.
Frédéric Pierrot como Jérôme.
Swann Nambotin como Víctor.
Clotilde Hesme como Adèle.
La serie se destaca por sus actuaciones y por la manera en que combina conflictos familiares, suspenso psicológico y elementos fantásticos.
Trailer de The Returned
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