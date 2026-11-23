La reunión tuvo lugar al aire libre en Carmelo y se prolongó desde la tarde hasta la noche. Fue la propia actriz quien reveló el trasfondo de la visita al publicar una historia en Instagram acompañada por la leyenda “Celebrando a nuestros amigos”.

Durante su paso por Campo de Magnolias, la chacra que Antolín posee en la zona, los presentes disfrutaron de la piscina, los parques y el contacto con los caballos, llegando incluso a pasear por la propiedad en un carrito de golf en un clima distendido y de cercanía.

De este modo, combinando el festejo junto a su círculo íntimo con el descanso lejos de la rutina, la actriz y el delantero sumaron nuevos recuerdos a su relación.