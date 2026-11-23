Norte y Litoral: La advertencia abarca gran parte del este de Jujuy y Salta , la totalidad de Formosa , Chaco y Misiones , gran parte de Corrientes , el noreste de Santiago del Estero y sectores del este de Tucumán .

Centro y Cuyo: El alerta se extiende sobre el oeste y noroeste de Córdoba, el centro y sur de La Rioja y el centro-sur de Catamarca.

Alerta por vientos en la Costa Atlántica

En paralelo, el organismo oficial dispuso una alerta amarilla por vientos fuertes sobre la franja costera del sur de la provincia de Buenos Aires (incluyendo partidos desde el sector de Mar Chiquita y General Pueyrredón hacia el sur, pasando por Necochea, Tres Arroyos, Monte Hermoso y Bahía Blanca) y el noreste de la costa de Río Negro, en las inmediaciones de Viedma.