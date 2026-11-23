A qué hora llega un diluvio con tormentas de gran intensidad: el SMN prevé lluvias fuertes y ráfagas de 70km/h
De acuerdo a lo revelado por el Servicio Meteorológico Nacional, el norte del país tendrá un martes complicado con tormentas que opacarán la jornada.
De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 24 de noviembre rige un nivel de alerta amarilla en amplios sectores del territorio argentino debido al desarrollo de tormentas de variada intensidad y vientos fuertes.
El nivel amarillo implica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que el organismo recomienda mantenerse informado y tomar precauciones.
Tormentas fuertes en el norte y centro-oeste del país
El mapa oficial del SMN muestra dos grandes focos de inestabilidad donde se esperan lluvias abundantes en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo:
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Norte y Litoral: La advertencia abarca gran parte del este de Jujuy y Salta, la totalidad de Formosa, Chaco y Misiones, gran parte de Corrientes, el noreste de Santiago del Estero y sectores del este de Tucumán.
Centro y Cuyo: El alerta se extiende sobre el oeste y noroeste de Córdoba, el centro y sur de La Rioja y el centro-sur de Catamarca.
Alerta por vientos en la Costa Atlántica
En paralelo, el organismo oficial dispuso una alerta amarilla por vientos fuertes sobre la franja costera del sur de la provincia de Buenos Aires (incluyendo partidos desde el sector de Mar Chiquita y General Pueyrredón hacia el sur, pasando por Necochea, Tres Arroyos, Monte Hermoso y Bahía Blanca) y el noreste de la costa de Río Negro, en las inmediaciones de Viedma.
En estas zonas costeras se prevén vientos sostenidos intensos acompañados por ráfagas que pueden provocar reducción de la visibilidad, desplazamiento de objetos sueltos y complicaciones en la circulación vial.
Recomendaciones del SMN ante la alerta
Frente a estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja a la población de las zonas afectadas:
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Ante tormentas: No sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caerse.
Ante vientos fuertes: Asegurar los elementos que puedan volarse en balcones, patios o terrazas y circular con precaución en rutas y caminos costeros.
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