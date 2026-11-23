Quién es Lara Magalí Rapallo, la influencer detenida en Pinamar tras maniobras peligrosas con su camioneta
La joven de 20 años fue detenida por las autoridades luego de que infringiera la ley en la zona conocida como "La Olla" de Pinamar.
Lara Magalí Rapallo -recientemente detenida en Pinamar- es una streamer argentina que reúne a más de 80 mil seguidores en su cuenta de Instagram y que hace algunas semanas quedó en el centro de la escena pública a raíz de un conflicto judicial con su expareja, Santiago De León Quintana, conocido en redes sociales como Chaipa7.
No obstante, en las últimas horas volvió a quedar en el ojo de la tormenta por su detención en Pinamar, luego de que las autoridades advirtieran que estaba realizando maniobras peligrosas con su camioneta Dodge RAM 1500 Laramie de color rosa, con cuatro personas paradas en los laterales del vehículo.
Quién es Lara Magalí Rapallo, la influencer detenida en Pinamar
Con 20 años, la oriunda de Pilar ya había cobrado fuerte repercusión el pasado 15 de octubre, cuando ella y su entonces pareja protagonizaron una discusión durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick. Tras ese episodio, la streamer radicó una denuncia contra De León Quintana, quien terminó detenido.
Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició luego de un llamado al 911: al arribar al lugar, los efectivos tomaron declaración a la joven y constataron que presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo.
El video en Vicente López que analizó la fiscalía
Antes de que se formalizara aquella denuncia, ya había circulado en redes sociales un fragmento de la discusión entre ambos. En esa grabación se los veía desplazándose en vehículos separados por una avenida del partido bonaerense de Vicente López, intercambiando reproches mientras circulaban.
En medio de esa secuencia, Rapallo le advertía a su pareja que el seguro del auto figuraba a su nombre y que no lo cubriría en caso de producirse un choque. Ese material audiovisual pasó luego a formar parte de las pruebas analizadas por la fiscalía para reconstruir lo sucedido antes de la intervención policial.
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