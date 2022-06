Un ex participante de Cuestión de Peso se hizo más de 20 cirugías en el rostro: “Quedé más lindo que Ricky Martin”

Acto seguido, señaló: “Hubo un montón de operaciones en la cara. Me hice la nariz, el mentón, los labios...”. “Me quería parecer a Ricky Martin, pero la verdad es que quedé más lindo que él”, lanzó divertido.

Fran Mariano, víctima de mala praxis por parte de Aníbal Lotocki

Al hablar de sus tantas cirugías, Fran Mariano advirtió que cayó “en manos peligrosas”. “Tuve operaciones con un cirujano muy conocido, Aníbal Lotocki. De hecho tengo una pequeña parálisis porque me rompió un nervio cuando fui a operarme la nariz y el mentón”, señaló.

Esto sorprendió a todos y el ex Cuestión de Peso relató su experiencia con el cirujano y aseguró que le hizo cosas que él no había pedido ni autorizado. “Fui por la nariz y el mentón, pero me dijo que me pondría pómulos. Como yo dudaba, me dijo ‘te inyecto agua fisiológica y ves cómo te queda, si no te gusta me decís’. Cuando me lo puso, le dije que no me gustaba, pero cuando me levanté de la operación, me lo había hecho igual”, recordó y advirtió que no firmó nada porque era por canje.

Respecto a la intervención, detalló: “Me desprendió los surcos de la cara para suavizarlos”. Sin embargo, el procedimiento le dejó una pequeña parálisis: “Un día le dije que no podía mover la cara y la enfermera me dijo ‘cuando te estaba haciendo la lipo, se llevó puesto un nervio’”.