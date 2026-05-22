Quiénes son los invitados a La Peña de Morfi este domingo 24 de mayo

El humor también volverá a decir presente con los habituales segmentos protagonizados por Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Móttola, mientras que el deporte tendrá su espacio en “Lo del Turco”, la sección encabezada por Claudio Husaín.

Coproducido por Telefe y Corner Contenidos, La Peña de Morfi continúa consolidándose como uno de los programas más fuertes de los domingos, combinando música, entretenimiento y encuentros familiares en cada emisión.