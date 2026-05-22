Quiénes son los invitados a La Peña de Morfi este domingo 24 de mayo
El ciclo conducido por Diego Leuco y Carina Zampini prepara una emisión cargada de música, humor y tradición argentina en la previa de una nueva fecha patria.
Este domingo desde las 13.30, La Peña de Morfi celebrará una emisión especial en el marco de los festejos por sus diez temporadas al aire y la previa del 25 de Mayo. Con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, el clásico de Telefe apostará a una jornada cargada de música en vivo, invitados, humor y gastronomía típica para homenajear las raíces argentinas.
Uno de los grandes atractivos del programa será la presencia de Los Palmeras, que llegará con toda su cumbia santafesina para ponerle ritmo a la tarde. Además, el escenario contará con la participación de Coti, quien repasará varios de los éxitos más importantes de su carrera, y de Los Alonsitos, encargados de aportar el color folklórico en una edición especialmente pensada para celebrar la fecha patria.
La Peña de Morfi: invitados y música para el 25 de Mayo
La propuesta también incluirá invitados especiales en la mesa principal del ciclo. Marixa Balli compartirá la jornada junto al histórico trío humorístico Midachi, integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato. Se espera una charla distendida, cargada de anécdotas, recuerdos y momentos de humor en la antesala del 25 de Mayo.
Como sucede cada domingo, la cocina tendrá un rol central dentro del programa con las recetas y propuestas gastronómicas de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes prepararán platos típicos ideales para acompañar los festejos patrios.
El humor también volverá a decir presente con los habituales segmentos protagonizados por Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Móttola, mientras que el deporte tendrá su espacio en “Lo del Turco”, la sección encabezada por Claudio Husaín.
Coproducido por Telefe y Corner Contenidos, La Peña de Morfi continúa consolidándose como uno de los programas más fuertes de los domingos, combinando música, entretenimiento y encuentros familiares en cada emisión.
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