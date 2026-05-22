Filtraron el millonario contrato que tendría Andrea del Boca para reingresar a Gran Hermano

Respecto al contrato, el periodista aseguró: “La frase de Fioribello fue ‘o ponen la plata o Andrea no entra más’”. Luego agregó el dato que más repercusión generó: “Andrea del Boca gana 2.250.000 pesos por día. Al mes, son 67.000.000 pesos”.

Andrea del Boca junto a Yipio

Las condiciones del contrato de Andrea del Boca

Además, explicaron que la actriz tendría asegurada una permanencia mínima dentro del reality hasta el 1° de agosto. “Gran Hermano terminaría el 31, ella tiene hasta el primero con posibilidad de renovar. Ella va a cobrar la totalidad del contrato así salga antes. Y si no se cumple alguno de los pedidos, se va antes de la casa y cobra hasta el final”, señalaron en el programa. Ante esto, Martín Candalaft resumió: “O sea, se va a llevar 100.000 dólares en dos meses”.

No es la primera vez que trascienden cifras relacionadas con la participación de Andrea del Boca en el reality. Meses atrás, también en DDM, Guido Zaffora había contado cuánto cobraba la actriz antes de abandonar la competencia. “Tiene un caché de 6.000.000 de pesos por semana”, había afirmado entonces.

En ese momento, Mariana Fabbiani reaccionó en vivo y calculó el monto mensual aproximado: “Eso significa que puede ser que no llegue al mes... Serían 24 millones al mes”. Según explicaron, el esquema sería similar al utilizado en otros formatos televisivos como MasterChef Celebrity, donde los participantes cobran por gala o por semana de permanencia.