HBO Max: la película basada en un libro de Stephen King y que está protagonizada por Morgan Freeman

Aprovechándose de su trabajo de contador, el hombre comenzará a ayudar a guardiacárceles con sus impuesto, al alcaide de la prisión y luego a los mismos presos al mantener viva la biblioteca de la prisión. Mientras todos lo tienen como un preso modelo, él tiene en marcha un plan para fugarse de una de las cárceles más peligrosas de Estados Unidos.

Reparto de Sueño de Fuga

Tim Robbins — Andy Dufresne

— Andy Dufresne Morgan Freeman — Ellis Boyd "Red" Redding

— Ellis Boyd "Red" Redding Bob Gunton — Alcaide Samuel Norton

— Alcaide Samuel Norton Clancy Brown — Capitán Byron Hadley

— Capitán Byron Hadley James Whitmore — Brooks Hatlen

— Brooks Hatlen Gil Bellows — Tommy Williams

— Tommy Williams William Sadler — Heywood

Tráiler de Sueño de Fuga