El monólogo de Dady Brieva para definir a Macri y sus votantes

"Me llama la atención lo de Macri. Es como si yo dijera: 'Negra, casate conmigo. Yo me tiro pedos, ocupo toda la cama, llego borracho todas las noches, por ahí me pongo medio bravo, me gusta salir los viernes y los sábados con los muchachos, me compro ropa y a vos no te voy a dar nada, y no quiero que trabajes'. Y después vos decís: 'Sí, quiero un cambio, me voy a casar con vos'. Qué bárbaro, ¿no?", se asombró Brieva.

Luego, el actor y humorista opinó también sobre las declaraciones de Facundo Manes sobre Macri en el canal LN+ y las reacciones que hubo en su contra desde diferentes espacios de Juntos por el Cambio.

"Yo no tiro bombas. Por ahí la gente cree que sé algo, pero no sé nada. Yo sólo soy peronista, nada más".





"Lo disciplinaron a Manes. Yo creo que creyó que realmente estaba en un lugar donde se podía decir lo que uno sentía sin morir en el intento y se dio cuenta que no, que hay reglas de juego que no se pueden romper", consideró el actor.

Por último, hizo una aclaración respecto de sus conocimientos sobre política. "Yo solamente me expreso. La gente piensa que sé de política, pero en realidad no sé nada. Yo sólo soy peronista", concluyó.