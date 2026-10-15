"¿De qué lado estás?": famosísima banda llamó a votar por Lula da Silva

La banda aprovechó uno de los escenarios de mayor exposición de la industria musical para instalar un mensaje político incómodo. Además, recuperó una canción publicada originalmente en 2016 que llevaba años sin interpretar en vivo, una decisión que reforzó el carácter deliberado de la intervención.

La secuencia expone una coherencia narrativa e ideológica: The Strokes volvió a utilizar su propia música para hacer visible su posicionamiento, tanto en un festival internacional como en una publicación vinculada con una elección presidencial. El próximo 29 de noviembre, el grupo llegará a Buenos Aires para presentarse en el Primavera Sound, una cita que permitirá al público argentino reencontrarse con una banda que, además de su repertorio, viene dando que hablar por sus intervenciones políticas.

Lula enfrenta un escenario adverso de cara a la segunda vuelta

El respaldo de The Strokes llega en un momento complejo para Lula, que enfrenta a Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta atravesada por la polarización y las dificultades del oficialismo para consolidar su apoyo electoral.

Uno de los principales flancos del Gobierno es la seguridad pública. La criminalidad, la violencia urbana y el accionar de las organizaciones delictivas alimentan las críticas de quienes consideran insuficiente la respuesta estatal, mientras la oposición busca capitalizar la preocupación social.

La economía y el costo de vida también representan un desafío. Aunque la administración puede exhibir resultados favorables en determinados indicadores, una parte de la población no percibe una mejora sustancial en su vida cotidiana. El precio de los alimentos, el poder adquisitivo y las dificultades para llegar a fin de mes condicionan la evaluación de la gestión.

A esto se suma el desgaste político del Partido de los Trabajadores (PT), que arrastra el lastre de los escándalos de corrupción de etapas anteriores. Si bien esos antecedentes no deben confundirse automáticamente con responsabilidades del Gobierno actual, continúan formando parte del repertorio de críticas que la oposición utiliza para cuestionar la credibilidad del oficialismo.

Con ese panorama, Lula necesita convencer a un electorado dividido y responder a los cuestionamientos sobre su administración. El apoyo de una banda internacionalmente reconocida aporta visibilidad, pero no disipa por sí mismo las objeciones que una parte de los brasileños plantea de cara a las urnas.

La historia deja una conexión musical difícil de soslayar: la misma canción que The Strokes utilizó para cuestionar el poder desde Coachella terminó acompañando una imagen de Lula y una respuesta presidencial que recuperó su letra. Entre ambas escenas, Oblivius volvió a plantear la pregunta que atraviesa su estribillo: de qué lado está cada uno.