"¿De qué lado estás?": famosísima banda llamó a votar por Lula da Silva
Un tótem del rock mundial manifestó su respaldo al presidente brasileño de cara al balotaje y recibió una respuesta que incluyó una referencia a una de sus canciones.
The Strokes volvió a cruzar la frontera entre la música y la política con un gesto que no pasó inadvertido. La famosísima banda estadounidense manifestó su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará la reelección en Brasil, y protagonizó un intercambio en redes sociales con el mandatario que tuvo a una de sus canciones como inesperada protagonista.
El grupo liderado por Julian Casablancas compartió una imagen histórica de Lula, acompañada por una estrella roja y el nombre del dirigente brasileño. Aunque la publicación no incluyó un llamado textual a votar por el candidato del Partido de los Trabajadores, el mensaje visual dejó en evidencia su posicionamiento político.
La elección musical aportó otro detalle: el posteo estuvo acompañado por Oblivius (Moretti Remix), una versión realizada por Fabrizio Moretti, baterista de la banda, quien nació en Río de Janeiro en 1980 y se mudó a Nueva York durante su infancia. La conexión con Brasil, por lo tanto, también atraviesa la historia personal de uno de sus integrantes.
La respuesta de Lula terminó de completar la escena. El presidente agradeció el gesto con una frase que remitió al estribillo de Oblivius, donde Casablancas pregunta: «What side you standing on?» («¿De qué lado estás?»). Así, el mandatario incorporó a su propia comunicación política una referencia directa a la canción que acompañaba el respaldo del grupo.
The Strokes y su coherencia política: el antecedente de Coachella
El apoyo a Lula no parece un gesto aislado. En abril, durante su presentación en Coachella, The Strokes utilizó esa misma canción para acompañar un montaje audiovisual con críticas a las intervenciones de Estados Unidos en otros países, referencias al accionar de la CIA e imágenes vinculadas con conflictos internacionales.
La banda aprovechó uno de los escenarios de mayor exposición de la industria musical para instalar un mensaje político incómodo. Además, recuperó una canción publicada originalmente en 2016 que llevaba años sin interpretar en vivo, una decisión que reforzó el carácter deliberado de la intervención.
La secuencia expone una coherencia narrativa e ideológica: The Strokes volvió a utilizar su propia música para hacer visible su posicionamiento, tanto en un festival internacional como en una publicación vinculada con una elección presidencial. El próximo 29 de noviembre, el grupo llegará a Buenos Aires para presentarse en el Primavera Sound, una cita que permitirá al público argentino reencontrarse con una banda que, además de su repertorio, viene dando que hablar por sus intervenciones políticas.
Lula enfrenta un escenario adverso de cara a la segunda vuelta
El respaldo de The Strokes llega en un momento complejo para Lula, que enfrenta a Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta atravesada por la polarización y las dificultades del oficialismo para consolidar su apoyo electoral.
Uno de los principales flancos del Gobierno es la seguridad pública. La criminalidad, la violencia urbana y el accionar de las organizaciones delictivas alimentan las críticas de quienes consideran insuficiente la respuesta estatal, mientras la oposición busca capitalizar la preocupación social.
La economía y el costo de vida también representan un desafío. Aunque la administración puede exhibir resultados favorables en determinados indicadores, una parte de la población no percibe una mejora sustancial en su vida cotidiana. El precio de los alimentos, el poder adquisitivo y las dificultades para llegar a fin de mes condicionan la evaluación de la gestión.
A esto se suma el desgaste político del Partido de los Trabajadores (PT), que arrastra el lastre de los escándalos de corrupción de etapas anteriores. Si bien esos antecedentes no deben confundirse automáticamente con responsabilidades del Gobierno actual, continúan formando parte del repertorio de críticas que la oposición utiliza para cuestionar la credibilidad del oficialismo.
Con ese panorama, Lula necesita convencer a un electorado dividido y responder a los cuestionamientos sobre su administración. El apoyo de una banda internacionalmente reconocida aporta visibilidad, pero no disipa por sí mismo las objeciones que una parte de los brasileños plantea de cara a las urnas.
La historia deja una conexión musical difícil de soslayar: la misma canción que The Strokes utilizó para cuestionar el poder desde Coachella terminó acompañando una imagen de Lula y una respuesta presidencial que recuperó su letra. Entre ambas escenas, Oblivius volvió a plantear la pregunta que atraviesa su estribillo: de qué lado está cada uno.
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