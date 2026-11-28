También propusieron aprovechar la presidencia argentina del Mercosur y el Día de la Amistad Argentino-Brasileña —el 30 de noviembre, a 41 años de la Declaración de Iguazú— para reabrir el diálogo al más alto nivel y proyectar hacia 2028, bicentenario de la paz entre ambos países, una agenda bilateral en energía, alimentos, minerales críticos, ciencia e infraestructura de frontera respaldada por ambos congresos.

Quiénes firmaron la carta abierta

La carta lleva las firmas de los excancilleres y exembajadores Rafael Bielsa (exministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y exembajador en Chile), Raúl Alconada Sempé (exvicecanciller), Juliana Marino (exembajadora en Cuba), Jorge Argüello (exembajador en Estados Unidos), Carlos Raimundi (exrepresentante permanente ante la OEA), Eduardo Sguiglia (exsubsecretario de América Latina y el Caribe y exembajador en Angola), Cecilia Todesca Bocco (exsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales), Óscar Laborde (expresidente del Parlamento del Mercosur y exembajador en Venezuela), Carlos Tomada (exembajador en México y exministro de Trabajo), Patricia Vaca Narvaja (exembajadora en México), Gabriel Fuks (exembajador en Ecuador y parlamentario del Mercosur por CABA), María Cristina Perceval (exrepresentante permanente ante la ONU), Enrique Vaca Narvaja (exembajador en Perú), Alberto D'Alotto (exembajador en Sudáfrica), Santiago Cafiero (exministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y diputado nacional), Alicia Castro (exembajadora en Venezuela y el Reino Unido), Ricardo Alfonsín (exembajador en España), Ariel Basteiro (exembajador en Bolivia), Hugo Gobbi (exembajador en Australia y la India), Eduardo Sigal (exsubsecretario de Integración Económica y Mercosur de Cancillería) y César Mayoral (exembajador en China); de los senadores y diputados nacionales Jorge Capitanich (senador nacional por Chaco), Eduardo Valdés (diputado nacional de Unión por la Patria), Federico Storani (mandato cumplido, UCR), Marcela Pagano (diputada nacional por Buenos Aires de Coherencia), Miguel Ángel Pichetto (diputado nacional de Encuentro Federal), Esteban Paulón (diputado nacional de Provincias Unidas) y Martín Lousteau (diputado nacional de Provincias Unidas y exembajador en Estados Unidos); y de los parlamentarios del Mercosur Gustavo Arrieta (Buenos Aires), Mariano Fernández (Tucumán), Victoria Donda (Buenos Aires), Karolina Bobadilla (Buenos Aires), Cecilia Nicolini (CABA), Rodolfo Eiben (Córdoba), Franco Metaza (Santa Cruz), Josué Gagliardi (Río Negro), Yesica Taborda (Corrientes), Guillermo Novara (Santiago del Estero), Matías Sotomayor (San Juan), Lilia Puig (Santa Fe), Mariana Urbano (La Rioja), Marina Femenía (Mendoza), Raúl Bittel (Chaco) y Mariano Arcioni (Chubut).