La deportista, exjugadora del equipo de fútbol playa de Barcelona, integrante de la selección brasileña y medallista de bronce en los Juegos Mundiales de Playa, fue trasladada en agosto a la colonia penal IK-2 de Yavas, en la república de Mordovia. Se trata de la misma prisión a la que fue enviada en 2022 la baloncestista estadounidense Brittney Griner.

La carta de Villar al presidente Lula

“Presidente Lula, yo cometí un error por no conocer las leyes de Rusia y pensé solamente en mi salud y comodidad mental cuando vine a pasar un mes por aquí”, reconoció en la carta. Sin embargo, cuestionó el proceso judicial y sostuvo que fue condenada sobre la base de hechos que calificó como falsos.

En uno de los pasajes más duros, describió las condiciones que atraviesa en la colonia penitenciaria número 2 de Mordovia. “No hay palabras que puedan expresar y traducir todo mi sufrimiento, peso y dolor de estar en este lugar”, escribió. También denunció que las internas realizan trabajos agotadores y reciben una remuneración mínima. “Somos esclavas disfrazadas de presidiarias”, afirmó.

Villar también denunció haber sido llamada “mono” y haber sufrido amenazas y violencia psicológica, aunque señaló que lo más duro ha sido “la persecución por ser lesbiana”. Ante la llegada del invierno ruso, con temperaturas que podrían descender por debajo de los 40 grados bajo cero, escribió: “Ya me estoy congelando”. En la carta, aseguró que sigue luchando para reencontrarse con su familia y apeló a Lula por “su historia de injusticia, lucha y victoria”.

Otro de sus temores es la llegada del invierno ruso, con temperaturas que pueden alcanzar los 30 y 40 grados bajo cero. “Mi mayor sueño es no estar más aquí, en este clima extremo, porque ya me estoy congelando y tengo dolor en el cuerpo”, expresó.

Para sobrellevar el encierro, Villar contó que mantiene una rutina de entrenamiento físico. Como las internas deben levantarse a las seis de la mañana, comienza sus ejercicios alrededor de las cuatro, en el baño de la prisión, donde asegura que no hay cámaras y puede entrenar sin molestar a las demás.

En el tramo final de la carta, la deportista le pidió a Lula que intervenga para conseguir su salida de Rusia mediante una expulsión o extradición. También manifestó su deseo de volver a competir y representar a Brasil.

Quiero soñar con el día en que voy a vestir la camiseta amarilla de nuevo, escuchar el himno nacional, estar en el campo, tener la pelota en los pies, la sangre corriendo por las venas y el cuerpo vivo, lleno de sudor y arena”, escribió.