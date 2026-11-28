Dura carta de una futbolista brasileña presa en Rusia: denunció maltratos y discriminación
Letícia Villar está condenada a cinco años y dos meses por drogas, quedó vinculada a una negociación con Serguéi Cherkásov, señalado por la Policía Federal como un presunto agente de inteligencia.
La jugadora brasileña de fútbol playa, Letícia Villar Pais, que está presa en Rusia desde hace un año y cuatro mese, le envió una carta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedirle ayuda y poder regresar a su país.
En el texto, conocida como “Lelê” Villar, denunció condiciones precarias de su detención, jornadas laborales extenuantes y episodios de violencia física y psicológica.
Según el portal G1, la carta fue escrita el 5 de noviembre y entregada esta semana a Lula por el abogado Marco Aurélio de Carvalho, coordinador del grupo Prerrogativas.
El gobierno ruso busca un intercambio de prisioneros que la incluye a ella y a Serguéi Cherkásov, un ciudadano ruso detenido en Brasil, según indicó un funcionario que pidió no ser identificado por tratarse de un asunto reservado.
Villar, de 33 años, fue detenida en julio de 2025 al cruzar la frontera entre Estonia y Rusia con 6,2 gramos de hachís que, según su defensa, eran para consumo propio. En enero de este año fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por contrabando y posesión de drogas.
La deportista, exjugadora del equipo de fútbol playa de Barcelona, integrante de la selección brasileña y medallista de bronce en los Juegos Mundiales de Playa, fue trasladada en agosto a la colonia penal IK-2 de Yavas, en la república de Mordovia. Se trata de la misma prisión a la que fue enviada en 2022 la baloncestista estadounidense Brittney Griner.
La carta de Villar al presidente Lula
“Presidente Lula, yo cometí un error por no conocer las leyes de Rusia y pensé solamente en mi salud y comodidad mental cuando vine a pasar un mes por aquí”, reconoció en la carta. Sin embargo, cuestionó el proceso judicial y sostuvo que fue condenada sobre la base de hechos que calificó como falsos.
En uno de los pasajes más duros, describió las condiciones que atraviesa en la colonia penitenciaria número 2 de Mordovia. “No hay palabras que puedan expresar y traducir todo mi sufrimiento, peso y dolor de estar en este lugar”, escribió. También denunció que las internas realizan trabajos agotadores y reciben una remuneración mínima. “Somos esclavas disfrazadas de presidiarias”, afirmó.
Villar también denunció haber sido llamada “mono” y haber sufrido amenazas y violencia psicológica, aunque señaló que lo más duro ha sido “la persecución por ser lesbiana”. Ante la llegada del invierno ruso, con temperaturas que podrían descender por debajo de los 40 grados bajo cero, escribió: “Ya me estoy congelando”. En la carta, aseguró que sigue luchando para reencontrarse con su familia y apeló a Lula por “su historia de injusticia, lucha y victoria”.
Otro de sus temores es la llegada del invierno ruso, con temperaturas que pueden alcanzar los 30 y 40 grados bajo cero. “Mi mayor sueño es no estar más aquí, en este clima extremo, porque ya me estoy congelando y tengo dolor en el cuerpo”, expresó.
Para sobrellevar el encierro, Villar contó que mantiene una rutina de entrenamiento físico. Como las internas deben levantarse a las seis de la mañana, comienza sus ejercicios alrededor de las cuatro, en el baño de la prisión, donde asegura que no hay cámaras y puede entrenar sin molestar a las demás.
En el tramo final de la carta, la deportista le pidió a Lula que intervenga para conseguir su salida de Rusia mediante una expulsión o extradición. También manifestó su deseo de volver a competir y representar a Brasil.
Quiero soñar con el día en que voy a vestir la camiseta amarilla de nuevo, escuchar el himno nacional, estar en el campo, tener la pelota en los pies, la sangre corriendo por las venas y el cuerpo vivo, lleno de sudor y arena”, escribió.
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