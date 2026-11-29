El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participó este domingo 29 de noviembre de 2026 en la Corrida e Caminhada MEC 2026, realizada en la Esplanada dos Ministérios, en Brasilia. Feliz, escribió en sus redes: "Hoy participé en la Carrera y Caminata del MEC, subí al podio y me aseguré mi medalla! Quiero que este momento sirva de ejemplo e inspiración para el pueblo brasileño. Cuidar la salud es fundamental. Practicar actividad física, alimentarse bien y reservar un tiempo para cuidar el cuerpo y la mente son actitudes que marcan toda la diferencia en nuestra calidad de vida. Quiero ver a cada vez más brasileños incorporando el deporte y la actividad física a su día a día. ¡La salud también se construye con buenos hábitos!"