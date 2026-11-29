Lula da Silva sorprendió partcipando en una carrera: "Subí al podio y me aseguré mi medalla"
El presidente de Brasil mostró, a los 81 años, mostró un estado físico impecable. Los detalles.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participó este domingo 29 de noviembre de 2026 en la Corrida e Caminhada MEC 2026, realizada en la Esplanada dos Ministérios, en Brasilia. Feliz, escribió en sus redes: "Hoy participé en la Carrera y Caminata del MEC, subí al podio y me aseguré mi medalla! Quiero que este momento sirva de ejemplo e inspiración para el pueblo brasileño. Cuidar la salud es fundamental. Practicar actividad física, alimentarse bien y reservar un tiempo para cuidar el cuerpo y la mente son actitudes que marcan toda la diferencia en nuestra calidad de vida. Quiero ver a cada vez más brasileños incorporando el deporte y la actividad física a su día a día. ¡La salud también se construye con buenos hábitos!"
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmó este domingo (29) el compromiso de continuar invirtiendo en educación durante su cuarto mandato. En un discurso tras participar en la Corrida y Caminata del Ministerio de Educación (MEC), en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, el jefe del Ejecutivo también defendió la ampliación de las inversiones productivas y el fortalecimiento de la industria nacional.
Lula agradeció la movilización de los brasileños durante las elecciones y afirmó que pretende hacer de los próximos cuatro años el período más importante de su trayectoria al frente de la Presidencia de la República.
“Quiero decirles que este mi cuarto mandato hago cuestión de transformarlo en el mandato de mi vida, en el mandato de mi vida. Quien ganó las elecciones fue el pueblo brasileño, que salió a la calle a decir que no quiere retroceso”, declaró.
El presidente destacó la participación del sector educativo en el proceso electoral y resaltó la importancia de las inversiones en el área para el desarrollo del país.
“Y sé cuánto se movilizó la educación porque todo el mundo sabe que sin educación ningún país va a ningún lugar en el mundo. Y este año vamos a continuar invirtiendo en la educación”, afirmó.
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