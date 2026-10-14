Por iniciativa de Lula da Silva, Brasil aprobó la reducción de la semana laboral a cinco días

El gobierno brasileño estima que beneficiará a más de 37 millones de trabajadores, mientras que sindicatos calculan que 22 millones verán reducida su jornada de manera directa, aunque debe tenerse en cuenta que el nuevo esquema se implementará de forma progresiva en un plazo de 14 meses, permitiendo que empresas y organismos adapten sus estructuras laborales.

El giro político de Bolsonaro que destrabó la votación

Hasta el día previo a la sesión, el proyecto enfrentaba resistencia de sectores opositores. Sin embargo, Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, anunció un cambio de postura y votó a favor de la reforma de manera remota mientras realiza actividades en los Estados Unidos.

Más allá de la voltereta electoral del bolsonarismo, que hasta horas antes criticaba la iniciativa, el oficialismo celebró la aprobación como una victoria clave. Lula publicó un mensaje en redes destacando que la medida garantiza “más tiempo para descansar, acompañar a los hijos y estar con quienes amamos”.