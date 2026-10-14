Por iniciativa de Lula da Silva, Brasil aprobó la reducción de la semana laboral a cinco días
El Senado redujo la jornada de 44 a 40 horas semanales y eliminó el esquema “6x1”. La medida, impulsada por Lula, recibió apoyo de oficialistas y opositores.
A días del balotaje que se celebrará el 25 de octubre próximo, el Senado de Brasil aprobó una enmienda constitucional que establece oficialmente la semana laboral de cinco días y reduce el límite de horas semanales de 44 a 40, sin recortes salariales.
La media impulsada por el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y fue votada este miércoles en dos sesiones consecutivas, para concretar así la mayor reforma laboral del país vecino en décadas.
Lula había convertido el fin del esquema “6x1” —seis días de trabajo por uno de descanso— en una de sus principales promesas de campaña, y logró su aprobación con un amplio respaldo político, incluyendo el voto del candidato opositor Flávio Bolsonaro, que hasta la víspera se oponía al proyecto.
Durante décadas, el sistema “6x1” fue una práctica extendida en sectores como comercio y servicios, generando desgaste físico y limitando el tiempo libre de los trabajadores. La nueva normativa busca corregir ese modelo y alinear a Brasil con estándares laborales más equilibrados.
En concreto, la reforma implica que millones de trabajadores formales pasarán a tener dos días de descanso semanal, un cambio que busca mejorar la calidad de vida y el equilibrio entre trabajo y vida personal.
El gobierno brasileño estima que beneficiará a más de 37 millones de trabajadores, mientras que sindicatos calculan que 22 millones verán reducida su jornada de manera directa, aunque debe tenerse en cuenta que el nuevo esquema se implementará de forma progresiva en un plazo de 14 meses, permitiendo que empresas y organismos adapten sus estructuras laborales.
El giro político de Bolsonaro que destrabó la votación
Hasta el día previo a la sesión, el proyecto enfrentaba resistencia de sectores opositores. Sin embargo, Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, anunció un cambio de postura y votó a favor de la reforma de manera remota mientras realiza actividades en los Estados Unidos.
Más allá de la voltereta electoral del bolsonarismo, que hasta horas antes criticaba la iniciativa, el oficialismo celebró la aprobación como una victoria clave. Lula publicó un mensaje en redes destacando que la medida garantiza “más tiempo para descansar, acompañar a los hijos y estar con quienes amamos”.
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