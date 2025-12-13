De qué murió Héctor Alterio

Quién fue Héctor Alterio

Alterio nació en Buenos Aires en 1929 y debutó en 1948 con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Su formación en arte dramático lo llevó a fundar la compañía Nuevo Teatro durante la década del 60, con el objetivo de renovar la escena argentina en un período marcado por la experimentación cultural y el auge de nuevas propuestas teatrales. Su consagración en el cine llegó con Todo sol es amargo, estrenada en 1966, que le abrió las puertas a una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los intérpretes más destacados de su generación.

En 1975, Alterio debió exiliarse en España tras recibir amenazas de muerte por parte de la Triple A, en un contexto de violencia política que antecedió al golpe de Estado de 1976 y al inicio de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Ya en España, continuó su carrera con destacadas actuaciones y fue reconocido en 2004 con el Goya de Honor de la Academia de Cine, institución de la que también formaba parte.