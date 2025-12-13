Inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y cuándo se irán las tormentas

Junto a las precipitaciones, se prevé un descenso térmico a partir del domingo, con marcas que oscilarán entre 17 grados de mínima y 24 de máxima.

smn (19) El pronóstico de lluvias y tormentas para este domingo en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Desde el lunes se espera que el clima se reponga, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, y manteniéndose la tendencia más templada, con marcas de entre 17 y 26 grados.

El martes, del mismo modo, se anticipa con cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 15 y 26 grados; mientras que el miércoles tendría cielo parcialmente nublado, con una mínima de 16 grados, y una máxima de 28.

Hacia el fin de semana volvería a sentir el calor, con un viernes con nubosidad variable y temperaturas que rondarán entre 19 grados de mínima y 29 de máxima.