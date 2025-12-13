Inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y cuándo se irán las tormentas
Se espera un frente frío para las próximas horas en AMBA, dando lugar a lluvias, tormentas y un descenso térmico. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de varios días con un intenso calor, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para el regreso de las lluvias, de variada intensidad, y tormentas, lo que haría cambiar drásticamente las temperaturas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Luego de un viernes que fue la jornada más calurosa de la semana, el sábado mantuvo la tendencia, con nubosidad variable en la madrugada y mañana y temperaturas que rondaron entre 17 y 33 grados.
El sitio Tiempo AMBA detalló que se espera un ingreso de un frente frio cerca de las 21 horas, que derivará en ráfagas de hasta 60km/h del sudeste que durarán hasta comienzo de la madrugada, dicho frente va a generar lluvias y tormentas desde la mañana del domingo y así permanecerá hasta la noche.
Hasta cuándo sigue las lluvias y tormentas en el AMBA
El pronóstico del SMN mantenía sus probabilidades de tormentas aisladas para este sábado. Las mismas se mantendrían durante la madrugada, mañana y tarde del domingo, bajando a chaparrones para la noche.
Junto a las precipitaciones, se prevé un descenso térmico a partir del domingo, con marcas que oscilarán entre 17 grados de mínima y 24 de máxima.
Desde el lunes se espera que el clima se reponga, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, y manteniéndose la tendencia más templada, con marcas de entre 17 y 26 grados.
El martes, del mismo modo, se anticipa con cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 15 y 26 grados; mientras que el miércoles tendría cielo parcialmente nublado, con una mínima de 16 grados, y una máxima de 28.
Hacia el fin de semana volvería a sentir el calor, con un viernes con nubosidad variable y temperaturas que rondarán entre 19 grados de mínima y 29 de máxima.
