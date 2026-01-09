Desde La Feliz: quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 10 de enero

Por su parte, Natalia ha sabido acompañar a su hermana en el escenario en numerosas oportunidades. Sin embargo, su destino tuvo otras aristas: es abogada y escribana.

No obstante, se dedica también a la música, aunque su propuesta actual se centra en el folclore tradicional, buscando un estilo propio a través de versiones personalizadas del cancionero popular argentino.

Joaquín y Lucía Pimpinela

Pimpinela es el dúo musical argentino más exitoso y longevo de Hispanoamérica, compuesto por los hermanos Lucía Galán (voz) y Joaquín Galán (composición, producción y voz). Con más de 40 años de trayectoria, han creado un estilo único que mezcla la canción melódica con la interpretación teatral.

pimpinela

Su marca registrada son las canciones de discusión, donde interpretan a parejas en conflicto con diálogos directos y dramáticos. Éxitos como "Olvídame y pega la vuelta", "A esa", "Valiente" y "Dímelo delante de ella" los convirtieron en un fenómeno global, vendiendo más de 30 millones de discos en todo el mundo.

Este sábado, se sentarán frente a Mirtha Legrand para hablar de su vida y profesión sin pelos en la lengua.

