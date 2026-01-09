Desde La Feliz: quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 10 de enero
"La Noche de Mirtha" se emitirá desde Mar del Plata con invitados de lujo, que permitirán un debate ameno y, a la vez, picante. Los detalles.
La leyenda de la televisión argentina, Mirtha Legrand, se prepara para una nueva gala de "La Noche de Mirtha" este sábado 10 de enero a las 21:30 horas. Una vez más, la pantalla de El Trece se encenderá para recibir a la diva en su icónico banquete televisivo.
Como es costumbre, la conductora ha diseñado una convocatoria estratégica que reúne a personalidades destacadas del mundo periodístico, el entretenimiento y la farándula. Esta mezcla de perfiles busca fomentar una cena llena de contrastes, donde el intercambio de opiniones y las anécdotas imprevistas serán los protagonistas de la velada.
Tal como había anticipado, ahora, la diva conducirá desde Mar del Plata, tal como hace todos los veranos. Imperdible.
Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 10 de enero
Soledad asistirá junto a su hermana Natalia Pastorutti
Nacida en 1980 en Arequito, Santa Fe, Soledad revolucionó la música popular argentina a mediados de los años 90. Su salto a la fama ocurrió en el Festival de Cosquín de 1996, donde su energía arrolladora y su tradicional revoleo del poncho le valieron el apodo de "El Tifón de Arequito".
Con más de 25 años de trayectoria, "La Sole" ha logrado una transición exitosa de "niña prodigio" a referente indiscutida de la canción latinoamericana, manteniendo siempre su vigencia y su conexión con las raíces argentinas. El ícono de la música folclórica, que también ha sabido incursionar en otros géneros, visitará la "mesaza" de Mirtha.
Por su parte, Natalia ha sabido acompañar a su hermana en el escenario en numerosas oportunidades. Sin embargo, su destino tuvo otras aristas: es abogada y escribana.
No obstante, se dedica también a la música, aunque su propuesta actual se centra en el folclore tradicional, buscando un estilo propio a través de versiones personalizadas del cancionero popular argentino.
Joaquín y Lucía Pimpinela
Pimpinela es el dúo musical argentino más exitoso y longevo de Hispanoamérica, compuesto por los hermanos Lucía Galán (voz) y Joaquín Galán (composición, producción y voz). Con más de 40 años de trayectoria, han creado un estilo único que mezcla la canción melódica con la interpretación teatral.
Su marca registrada son las canciones de discusión, donde interpretan a parejas en conflicto con diálogos directos y dramáticos. Éxitos como "Olvídame y pega la vuelta", "A esa", "Valiente" y "Dímelo delante de ella" los convirtieron en un fenómeno global, vendiendo más de 30 millones de discos en todo el mundo.
Este sábado, se sentarán frente a Mirtha Legrand para hablar de su vida y profesión sin pelos en la lengua.
