Wanda Nara mostró su nuevo vestidor de lujo estilo boutique: ocupa tres habitaciones
El nuevo guardarropa de la conductora de Masterchef Celebrity es un oasis de luz y elegancia, con estantes flotantes y espejos que amplían el espacio.
Wanda Nara mostró a través de sus redes sociales cómo quedó su vestidor y camarín en su nueva propiedad en Nordelta, un área que no sólo es amplia sino que fue concebida al detalle para adaptarse a su ritmo de vida entre grabaciones, eventos y la rutina familiar. “Mi vestidor nuevo ya falta menos. Camarín en casa listo”, celebró la empresaria en una de sus publicaciones.
El espacio se caracteriza por un diseño minimalista y moderno, con materiales en tonos claros que generan una atmósfera luminosa y elegante. Estantes flotantes, cajoneras amplias y grandes espejos empotrados aumentan la sensación de amplitud, mientras que la iluminación LED integrada realza cada prenda y accesorio.
Uno de los puntos fuertes del vestidor es el sector tipo camarín, especialmente diseñado para las rutinas de maquillaje y belleza. Allí, un gran espejo ovalado rodeado de luces —al mejor estilo de los camerinos teatrales— se convierte en el centro de la escena, acompañado por una mesa de apoyo de líneas simples y superficie generosa, ideal para desplegar cosméticos y herramientas de cuidado personal. La presencia de ventanales con vistas al exterior suma luz natural y genera una conexión directa con el entorno verde de Nordelta.
La empresaria también destacó la importancia de contar con un espacio ordenado y funcional que le permita optimizar su rutina entre grabaciones, eventos y su vida familiar.
La elección de cada detalle, desde los materiales hasta la disposición de los muebles, refleja el gusto de Wanda por los espacios exclusivos y bien resueltos, donde el diseño y la practicidad van de la mano. Este vestidor, además de ser un sueño hecho realidad para cualquier amante de la moda, marca un nuevo capítulo en la intimidad de su vida en Nordelta y refuerza el perfil de Wanda Nara como referente del lifestyle de lujo, la organización y el diseño personalizado.
Así, la empresaria celebró la finalización de uno de los sectores más personales de su casa, mostrando cómo el confort, la estética y la atención a los detalles pueden transformar la rutina diaria en una experiencia llena de placer y sofisticación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario