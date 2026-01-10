Wanda Nara mostró su nuevo vestidor de lujo estilo boutique: ocupa tres habitaciones

Uno de los puntos fuertes del vestidor es el sector tipo camarín, especialmente diseñado para las rutinas de maquillaje y belleza. Allí, un gran espejo ovalado rodeado de luces —al mejor estilo de los camerinos teatrales— se convierte en el centro de la escena, acompañado por una mesa de apoyo de líneas simples y superficie generosa, ideal para desplegar cosméticos y herramientas de cuidado personal. La presencia de ventanales con vistas al exterior suma luz natural y genera una conexión directa con el entorno verde de Nordelta.

La empresaria también destacó la importancia de contar con un espacio ordenado y funcional que le permita optimizar su rutina entre grabaciones, eventos y su vida familiar.

Vestidor Wanda Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

La elección de cada detalle, desde los materiales hasta la disposición de los muebles, refleja el gusto de Wanda por los espacios exclusivos y bien resueltos, donde el diseño y la practicidad van de la mano. Este vestidor, además de ser un sueño hecho realidad para cualquier amante de la moda, marca un nuevo capítulo en la intimidad de su vida en Nordelta y refuerza el perfil de Wanda Nara como referente del lifestyle de lujo, la organización y el diseño personalizado.

Así, la empresaria celebró la finalización de uno de los sectores más personales de su casa, mostrando cómo el confort, la estética y la atención a los detalles pueden transformar la rutina diaria en una experiencia llena de placer y sofisticación.