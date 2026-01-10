Netflix: la película que atrapa por su historia y sigue siendo una de las favoritas
Protagonizada por Julieta Zylberberg, esta producción arribó a la plataforma en 2023, causando una revolución inesperada. Los detalles en la nota.
El cine argentino continúa ganando espacio en las plataformas digitales gracias a sus producciones de gran calidad y nivel. Estas historias sobresalen por sus relatos intensos y giros inesperados que mantienen a los espectadores pegados al sillón. En este contexto, Netflix, por ejemplo, es una de las plataformas que más apostó por las películas o series argentinas.
Dentro de ese catálogo aparece "La mirada invisible", una película estrenada en el 2010, pero que volvió al centro de la escena en 2023, cuando fue incorporada a Netflix. Esta producción narra una historia de drama y suspenso en un momento delicado del país, como lo fue la dictadura.
El film tiene una duración cercana a la hora y media y se desarrolla en la Argentina de los años 80. Bajo la dirección de Diego Lerman, cuenta con las actuaciones de Julieta Zylberberg y Osmar Núñez, quienes aportan solidez y experiencia a un elenco de primer nivel.
De qué trata "La mirada invisible"
La historia se centra en una mujer que trabaja como preceptora en el Colegio Nacional de Buenos Aires a comienzos de los años 80. Su función es vigilar el comportamiento de los alumnos, pero esa tarea cotidiana comienza a transformarse en una obsesión que va tensando el clima dentro de la institución.
Con actuaciones atrapantes y un tono inquietante, el film recibió un importante reconocimiento en los Premios Sur 2010, donde fue galardonada como mejor producción iberoamericana, mejor trabajo de dirección y destacó las interpretaciones de Zylberberg y Núñez.
Reparto de "La mirada invisible"
- Julieta Zylberberg como María Teresa Cornejo
- Osmar Núñez como Biasutto
- Marta Lubos como Adela
- Gaby Ferrero como Elvira
- Diego Vegezzi como Marini
- Pablo Sigal como Esteban
- Jorge García Marino como Prefecto
- Magdalena Capobianco como Romero
Tráiler de "La mirada invisible"
