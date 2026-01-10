Netflix: la película que atrapa por su historia y sigue siendo una de las favoritas

El cine argentino continúa ganando espacio en las plataformas digitales gracias a sus producciones de gran calidad y nivel. Estas historias sobresalen por sus relatos intensos y giros inesperados que mantienen a los espectadores pegados al sillón. En este contexto, Netflix, por ejemplo, es una de las plataformas que más apostó por las películas o series argentinas.