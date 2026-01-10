Moria Casán invitó a su living a therians y furrys: ¿quiénes y por qué causaron furor en redes?

Sin embargo, su postura fue más crítica al referirse a quienes aseguran autopercibirse como animales: “Cuando te autopercibís perro, lo primero que yo pienso es que los perros no hablan. Entonces, si te autopercibís perro, no deberías hablar, deberías ladrar”.

El argumento fue más allá y planteó una mirada provocadora sobre la coherencia de esa autopercepción: “Si te autopercibís de una identidad, tenés que ser consecuente con eso que te autopercibís”.

Otro de los invitados aseguró: “La perspectiva que uno adopta al vincularse con todo este mundo Therian es hermosa. Uno aprende a valorar muchísimo más la vida y lo que lo rodea a uno, los vínculos sociales, la naturaleza. Por lo menos es lo que yo experimenté desde que tuve mi despertar Therian. Las miradas suelen ser muy hostiles. Pero es lo interesante, justamente, poder empoderarnos y que no nos importe, que no nos intimide. Porque no estamos haciendo nada malo al fin y al cabo, y no dejamos de ser humanos funcionales. La sociedad era sumamente hostil [sin las máscaras], porque no te aceptan como sos. Es como habitar un cuerpo que no estuvo diseñado a tu medida”. Con estas palabras, evidenció su felicidad al poder mostrarse con su personalidad “real”.

Por su parte, una de las invitadas profundizó todavía más en este aspecto de la personalidad: “Lo que se te ocurra, porque en realidad soy un cambiaformas, más bien dicho, soy lo que se denomina alter being, que ocupa el término alter humano. Es un término paraguas que abarca un montón de identidades. Muy abarcativo”. Ante esta situación, Moria se percató de la presencia de la abuela de uno de los invitados, aunque no especificaron de quién se trataba. “Sí, estoy apoyando. Me gusta verlos en grupo. Mucho no entiendo esto, pero me gusta así verlos cuando están así en grupo. Cómo se divierten esas cosas. Ellos viven su mundo”, señaló la señora.

Moria y los Therians

Moria intervino para ordenar el debate y plantear una diferencia conceptual. “¿Se bancan esa vida de dormir en una cucha, comer comida de perro, los que se sienten perros?”, preguntó, sin perder su tono irónico pero reflexivo.

Desde el otro lado, uno de los invitados therians tomó la palabra para explicar cómo viven su identidad. “La realidad es que algo que no podemos cambiar es que nosotros fuimos criados como humanos, tenemos toda la cultura de los humanos”, afirmó. Y agregó: “La mayoría saben que son humanos. Yo siento que no hay que discriminar a los demás o dejar de lado a alguien por este tipo de cosas”.

La diva cerró el intercambio con una síntesis que buscó encuadrar el fenómeno. “Es una subcultura, lo tomamos como un juego, lo tomamos como una manera de empoderarse y liberarse”.