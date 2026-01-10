Nicolás Cabré y Mariano Martínez, en problemas en Carlos Paz: por qué suspendieron su obra

Una decisión responsable bajo los focos

La noticia comenzó a circular con fuerza gracias al periodista Nahuel Saa, quien utilizó su cuenta de la red social X para informar sobre el tenso momento que se estaba viviendo en la villa serrana. “Cortaron la función de la obra Ni media palabra en Carlos Paz luego de que una espectadora avisara que sufrió un fuerte dolor en el pecho”, detalló el comunicador, confirmando que la función no continuaría.

Saa también subrayó la celeridad con la que actuaron los artistas y la producción. “La obra con elenco de Mariano Martínez, Nicolás Cabré y el Bicho Gómez decidió preventivamente suspender la función para que puedan atender a la persona”, explicó el periodista, poniendo el foco en el sentido de responsabilidad social y humana que mostraron los actores frente a la emergencia.

La reacción del público ante el imprevisto

A través de un video difundido por el equipo de A la tarde, programa que se emite por América TV, se pudo observar el detrás de escena de la suspensión. Las imágenes muestran a Cabré, Martínez y el Bicho Gómez saliendo al escenario, ya fuera de sus personajes, para hablarle directamente a la audiencia. Con un tono respetuoso y sereno, los protagonistas explicaron que, debido a la necesidad de brindar una atención médica inmediata y adecuada a la espectadora, la función no podía seguir adelante.

Lo más destacable de la noche fue la respuesta de la gente. Lejos de manifestar quejas por la interrupción o el valor de las entradas, el público presente comprendió la delicada situación de inmediato. Los asistentes se pusieron de pie y despidieron al elenco con una ovación de aplausos, validando la postura ética de los actores. Este gesto solidario transformó una noche de incertidumbre en una muestra de respeto mutuo, dejando en claro que, incluso en el mundo del espectáculo, la vida siempre tiene la última palabra.