Después de siete años de relación, se separó la actriz que vincularon con Nico Vázquez

Paula Varela confirmó que la actriz con quien vincularon a Nico Vázquez se separó por un desgaste de su relación de 7 años. Qué pasó.
La bailarina Dai Fernández, quien fue señalada como la “tercera en discordia” en los primeros rumores sobre la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, se habría separado de su pareja, Gonzalo Gerber, tras siete años de relación. La noticia fue dada a conocer por la periodista Paula Varela en el programa Intrusos.
Varela explicó que la ruptura de la pareja, que “venía con un desgaste” desde hacía tiempo, se precipitó a causa de la exposición mediática que sufrió Fernández. El revuelo generado por la separación de Accardi y Vázquez, y la posterior polémica que la puso a ella en el centro de la escena, habría provocado una crisis que la pareja no pudo superar.
“También me dicen que todo este tema que pasó con Nico, toda la separación de él y el tema mediático, erosionó un poco una crisis que venía transitando la pareja y decidieron dar un paro”, afirmó la periodista.
Fernández, quien es compañera de elenco de Nicolás Vázquez en la obra Rocky, fue el foco de atención cuando comenzaron a circular las primeras versiones de infidelidad por parte del actor, antes de que se confirmara que la infidelidad había sido de Accardi. Ahora, el escándalo parece haber tenido consecuencias en su vida personal, llevando al fin de su relación con Gerber.
Gimena Accardi confesó su infidelidad a Nico Vázquez
La separación de Nico Vázquez y Gime Accardi, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo argentino, tomó un giro inesperado cuando en las las últimas horas Ángel de Brito dio información inédita, que marca la existencia de un tercero en discordia.
La actriz rompió el silencio esta mañana en el streaming de Olga, sorprendiendo a todos con su revelación: "Me mandé una cagada, lastimé una persona que amo y es lo que no me perdono".
"En 18 años uno comete errores, yo cometí uno, me mandé una cagada malísima, y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Algunas cosas de que se dijeron ayer son ciertas y otras no", manifestó Gime Accardi.
"Si en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido, del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo 'yo te sigo amando, esto no te define'", agregó.
Luego, Gime Accardi aclaró que su "infidelidad" no fue la causante de la separación, porque venían de un año con muchos idas y vueltas, pero "terminó siendo el detonante".
