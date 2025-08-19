Después de siete años de relación, se separó la actriz que vincularon con Nico Vázquez

La actriz rompió el silencio esta mañana en el streaming de Olga, sorprendiendo a todos con su revelación: "Me mandé una cagada, lastimé una persona que amo y es lo que no me perdono".

"En 18 años uno comete errores, yo cometí uno, me mandé una cagada malísima, y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Algunas cosas de que se dijeron ayer son ciertas y otras no", manifestó Gime Accardi.

"Si en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido, del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo 'yo te sigo amando, esto no te define'", agregó.

Luego, Gime Accardi aclaró que su "infidelidad" no fue la causante de la separación, porque venían de un año con muchos idas y vueltas, pero "terminó siendo el detonante".