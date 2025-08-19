La tajante decisión que tomó Gime Accardi tras confirmar su infidelidad a Nico Vázquez

En este sentido, aclaró: "Decido contarlo porque se habló una parte que es verdad y otra parte que no, y necesito frenar eso porque hay terceros que no quiero que estén manchados en el medio, hay familias sufriendo del otro lado y necesito aclarar eso", apuntó en relación a que Andrés Gil no es, según su palabra, la persona con la que le fue infiel a Vázquez.