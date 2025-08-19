El fuerte descargo de Andrés Gil, supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez
Tras los rumores que lo señalaron como un detonante en la ruptura, el actor se encargó de negarlo todo e hizo un contundente pedido a los periodistas.
Tras la confirmación de que Gime Accardi le fue infiel a Nico Vázquez, el escándalo de la ruptura entre ambos volvió a ser protagonista en los programas de chimentos y portales de espectáculos. Lo cierto es que nadie se esperaba que la mismísima actriz saliera a ratificar el anuncio que, inicialmente, realizó Ángel de Brito en LAM (América).
En medio del nuevo estallido, Andrés Gil quedó en el ojo de la tormenta, dado que fue señalado como el supuesto tercero en discordia entre la pareja que permanecía unida desde hace 18 años. Por esta razón, el actor y compañero de Accardi en la obra "En otras palabras", salió al cruce de los rumores en su cuenta de Instagram.
"Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duelo que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento", comenzó indicando.
Y agregó: "Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquiera cosa, gracias".
Quién es Andrés Gil, el apuntado como amante de Gime Accardi que ella negó
El anuncio de que Gime Accardi le fue infiel a Nico Vázquez, realizado por el periodista Ángel De Brito en el programa LAM, desató una ola de comentarios en redes sociales, donde el nombre de Andrés Gil, compañero de la actriz en la obra En otras palabras, se viralizó rápidamente.
Gil, quien es pareja de la actriz Cande Vetrano y padre de un hijo con ella, se encontró en el centro de las especulaciones. Los rumores se intensificaron tras la difusión de fotos y videos en los que se lo veía muy cerca de Accardi, con gestos de confianza y abrazos que, para muchos, trascendían la ficción de la obra, en la que sus personajes son una pareja.
A medida que el espectáculo, dirigido por el propio Vázquez, ganaba popularidad, la cercanía entre ambos actores se hizo cada vez más evidente. Sus apariciones conjuntas en entrevistas y premiaciones no hicieron más que alimentar las versiones sobre una relación fuera del escenario.
El pasado mes de julio, el actor había recurrido a sus redes sociales para desmentir los rumores de una crisis con Vetrano, compartiendo una foto de ella y un comentario divertido sobre una serie, a lo que ella respondió de manera similar, dando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.
Este gesto, sin embargo, no detuvo las nuevas especulaciones, que se reavivaron con la confirmación de la infidelidad de Accardi.
