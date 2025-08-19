El fuerte descargo de Andrés Gil, supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Quién es Andrés Gil, el apuntado como amante de Gime Accardi que ella negó

El anuncio de que Gime Accardi le fue infiel a Nico Vázquez, realizado por el periodista Ángel De Brito en el programa LAM, desató una ola de comentarios en redes sociales, donde el nombre de Andrés Gil, compañero de la actriz en la obra En otras palabras, se viralizó rápidamente.

Gil, quien es pareja de la actriz Cande Vetrano y padre de un hijo con ella, se encontró en el centro de las especulaciones. Los rumores se intensificaron tras la difusión de fotos y videos en los que se lo veía muy cerca de Accardi, con gestos de confianza y abrazos que, para muchos, trascendían la ficción de la obra, en la que sus personajes son una pareja.

Andrés gil Cande Vetrano

A medida que el espectáculo, dirigido por el propio Vázquez, ganaba popularidad, la cercanía entre ambos actores se hizo cada vez más evidente. Sus apariciones conjuntas en entrevistas y premiaciones no hicieron más que alimentar las versiones sobre una relación fuera del escenario.

Andrés gil Gimena Accardi

El pasado mes de julio, el actor había recurrido a sus redes sociales para desmentir los rumores de una crisis con Vetrano, compartiendo una foto de ella y un comentario divertido sobre una serie, a lo que ella respondió de manera similar, dando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

Este gesto, sin embargo, no detuvo las nuevas especulaciones, que se reavivaron con la confirmación de la infidelidad de Accardi.